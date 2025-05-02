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Tarıkdaroğlu, ICSO2025 Konferansı'nda Sosyal Yardım Programlarını Tanıttı

Aile Bakan Yardımcısı Tarıkdaroğlu, Singapur'daki ICSO2025 Konferansı'nda Türkiye'nin sosyal yardım programlarını anlattı.

Yayın Tarihi: 02.05.2025 14:32
Güncelleme Tarihi: 02.05.2025 14:32
Tarıkdaroğlu, ICSO2025 Konferansı'nda Sosyal Yardım Programlarını Tanıttı

Tarıkdaroğlu, ICSO2025 Konferansı'nda Sosyal Yardım Programlarını Tanıttı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı Zafer Tarıkdaroğlu, Singapur'da gerçekleştirilen ICSO2025 Konferansı'nda yaptığı konuşmada, sosyal yardım programlarının önemini vurguladı. Tarıkdaroğlu, "Sosyal yardım programlarımız aracılığıyla ihtiyaç sahibi vatandaşlarımızın eğitim, istihdam ve sosyal hayata katılımını teşvik ederek bireysel ve toplumsal kalkınmayı hedefliyoruz" dedi.

Bakanlık kaynaklarına göre, Tarıkdaroğlu, konferansta Türkiye'deki sosyal politikaları örnekleriyle anlattı. Destekleyici ve kapsayıcı politikalar geliştirdiklerinin altını çizen Tarıkdaroğlu, kadınların yaşam koşullarını iyileştirmeye yönelik çalışmalara özel bir önem verdiklerini ifade etti.

Kadın Girişimciliği Destekleyici Çalışmalar

Tarıkdaroğlu, "Kadın girişimciliğini destekleyen dijital platformlarımız ile kadınların dijital ekonomiye katılımını artırmayı hedefliyoruz. Bu platformlar, kadınların ekonomik bağımsızlıklarını kazanmalarına olanak tanıyor" diyerek, kadınların güçlenmesi için atılan adımları öne çıkardı.

Çocuklar ve Engellilere Yönelik Politika Önerileri

Tarıkdaroğlu ayrıca çocuklar ve engellilere yönelik uygulamalara da değindi. "Çocuklarımıza yönelik sunduğumuz koruyucu, destekleyici ve geliştirici hizmetlerle onların sağlıklı bireyler olarak topluma katılımını güçlendirmeyi hedefliyoruz" dedi. Aile birliğinin önemine vurgu yaparak, ekonomik destek programlarının ailelerin yanında devam etmesi gerektiğini belirtti.

Tarıkdaroğlu, engelli bireylerin hayatın her alanında eşit fırsatlara erişmesinin önemine dikkat çekti ve evde bakım yardımı gibi hizmetlerin sağlanmasının önceliklerinden biri olduğunu dile getirdi.

İkili Görüşmeler ve İşbirliği Olanakları

Konferans sırasında, Tarıkdaroğlu Singapur Başbakan Yardımcısı Heng Swee Keat ile de görüşmeler yaptı. Görüşmelerin, yürütülen çalışmalar hakkında bilgi ve tecrübe alışverişinde bulunduğu öğrenildi. Tarıkdaroğlu, 2025 Aile Yılı kapsamında düzenlenecek olan Uluslararası Aile Forumu'na davet de iletti.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı Zafer Tarıkdaroğlu, Singapur'da küresel sosyal adaletin...

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı Zafer Tarıkdaroğlu, Singapur'da küresel sosyal adaletin güçlenmesine yönelik çalışmaların değerlendirildiği ICSO2025 Uluslararası Fırsat Toplulukları Konferansı'na katıldı. Katılımcılar programda fotoğraf çektirdi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı Zafer Tarıkdaroğlu, Singapur'da küresel sosyal adaletin...

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı Zafer Tarıkdaroğlu, Singapur'da küresel sosyal adaletin güçlenmesine yönelik çalışmaların değerlendirildiği ICSO2025 Uluslararası Fırsat Toplulukları Konferansı'na katıldı. Katılımcılar programda fotoğraf çektirdi.

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