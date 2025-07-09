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Tarım Bakanı Yumaklı'dan Gıda Denetimleri Açıklaması: 640 Bin Denetim ve 14 Bin Uygunsuzluk

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, 2023 yılı itibarıyla 640 bin gıda denetimi yapıldığını duyurdu. 14 bin 706 uygunsuzluk tespit edildi.

Yayın Tarihi: 09.07.2025 12:34
Güncelleme Tarihi: 09.07.2025 12:34
Tarım Bakanı Yumaklı'dan Gıda Denetimleri Açıklaması: 640 Bin Denetim ve 14 Bin Uygunsuzluk

640 Bin Gıda Denetimi ve Uygunsuzluklar

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Ürün Güvenliği Haftası Açılış Konferansı'nda önemli bilgiler paylaştı. 1 Ocak'tan bu yana 640 bin gıda denetimi gerçekleştirdiklerini ifade eden Yumaklı, bu denetimler sonucunda 14 bin 706 uygunsuzluk tespit edildiğini, 352 dosya için savcılığa suç duyurusunda bulunduklarını ve yaklaşık 1,4 milyar lira tutarında idari para cezası uyguladıklarını belirtti.

Katılımcılar ve Demografik Veriler

Bakan Yumaklı, Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan ile birlikte konferansın açılışında yer aldı. Yumaklı, Birleşmiş Milletler verilerine göre dünya nüfusunun %55'inin şehirlerde yaşadığını, Türkiye'deki bu oranın %77'ye ulaştığını vurgulayarak, bu demografik değişimin daha fazla üretim ve tüketim ihtiyacını ortaya çıkardığını dile getirdi.

Gıda Güvenliği Çabaları

Yumaklı, güvenilir, sağlıklı ve kaliteli gıda üretimini artırmak için çalışmalara devam ettiklerini söyledi. Bu çerçevede kırsal kalkınma destekleri, organize tarım bölgeleri ve su yatırımları gibi birçok başlıkta projeler yürütüldüğünü belirtti. Gıda zincirinin ilk aşaması olan üretim sürecinde aktif olarak sahada bulunmaya devam ettiklerinin altını çizdi.

Şeffaf Denetim Süreçleri

Yumaklı, vatandaşların sağlığıyla oynayanların affedilmeyeceğini vurgulayarak, yıllık denetim planları ve gelen şikayetler üzerinde sıkı bir şekilde çalıştıklarını ifade etti. Sahada 8 binden fazla gıda denetçisi bulunduğunu belirten Bakan, 2024'te 1,3 milyon denetim hedeflediklerini açıkladı.

Karekod Uygulaması ile Şeffaflık

Bütün denetim sonuçlarının şeffaf bir şekilde vatandaşlarla paylaşıldığını söyleyen Yumaklı, yeni karekod uygulamasının 28 Temmuz'da devreye gireceğini ve işletmelerin bu uygulamaya uymalarının takip edileceğini belirtti.

Eylem Planları ve Gelecek Hedefleri

Ürün güvenliğinin önemine dikkat çeken Yumaklı, 4. Tarım Orman Şurası'nda bu konunun kapsamlı bir şekilde ele alındığını hatırlatarak, güvenilir gıda için eylem planlarının en kısa zamanda hayata geçirileceğini kaydetti. Üretim, satış ve toplu tüketimde halkın ihtiyaçlarına cevap veren tüm üretici ve işletmelere teşekkür etti.

Çalışma ve Sosyal Güvelik Bakanı Vedat Işıkhan (ön sol 5), Ticaret Bakanı Ömer Bolat (ön sağ 5)...

Çalışma ve Sosyal Güvelik Bakanı Vedat Işıkhan (ön sol 5), Ticaret Bakanı Ömer Bolat (ön sağ 5), Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır (ön sağ 4), Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı (ön sol 4) ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu'nun (ön sağ 3) katılımıyla, Ticaret Bakanlığında "Ürün Güvenliği Haftası Açılış Konferansı" gerçekleştirildi.

Çalışma ve Sosyal Güvelik Bakanı Vedat Işıkhan (ön sol 5), Ticaret Bakanı Ömer Bolat (ön sağ 5)...

Çalışma ve Sosyal Güvelik Bakanı Vedat Işıkhan (ön sol 5), Ticaret Bakanı Ömer Bolat (ön sağ 5), Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır (ön sağ 4), Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı (ön sol 4) ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu'nun (ön sağ 3) katılımıyla, Ticaret Bakanlığında "Ürün Güvenliği Haftası Açılış Konferansı" gerçekleştirildi.

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