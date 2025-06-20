Tarım Bakanı Yumaklı, Eğirdir Gölü için 21 Milyar Liralık Su Eylem Planını Açıkladı

21 Milyar Liralık Yatırım ile Eğirdir Gölü Korunacak

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Eğirdir Gölü Su Eylem Planı kapsamında 21 milyar lira yatırım yapılacağını açıkladı. Bu yatırımlar ile Isparta’nın 6 yıllık içme-kullanma suyu ihtiyacını karşılayan 150 milyon metreküp su tasarrufu sağlanacak.

Isparta'da gerçekleştirilen istişare toplantısında konuşan Yumaklı, Eğirdir Gölü’nin ekosistem ve tarımsal üretime olan katkısının yanı sıra stratejik önemine dikkat çekti. Türkiye'nin yeni iklim gerçeği ile karşı karşıya kaldığını belirten Yumaklı, Akdeniz kuşağında yer alan Türkiye’nin bu durumdan etkilenmekte olduğunu ifade etti.

Eğirdir Gölü'nün Durumu

Eğirdir Gölü’nün büyüklüğünü ve özelliklerini aktaran Yumaklı, “Göl, 3.309 kilometrekare drenaj alanına ve 4 milyar metreküp maksimum depolama hacmine sahiptir. Ancak son 10 yılda göl derinliği 11 metreden 6 metreye düşmüş, hacmi ise yüzde 55 azalarak 1.8 milyar metreküpe gerilemiştir.” dedi.

Yumaklı, 1990 yılından bu yana Yılanlı Derivasyonu ile Aksu Havzası’ndan göle 2,2 milyar metreküp su aktarıldığını belirterek, modern sulama sistemleri için yürütülen çalışmalara değindi. Geçen yıl göle giren akım miktarının 372 milyon metreküp, buharlaşmanın ise 473 milyon metreküpe ulaştığını vurguladı.

Yapay Zeka ile Su Yönetimi

Bakan Yumaklı, Eğirdir Gölü için hazırlanan Eylem Planı'nın 13 ana başlık ve 31 alt başlıktan oluştuğunu kaydetti. Ayrıca bu planda, Türkiye'de bir göl havzasında ilk defa yapay zeka kullanılarak suyun etkin yönetimi için yazılım çalışmaları başlatılacak. Yumaklı, “Suyu daha etkin ve adil kullanmak, yeraltı ve yüzey sularını bilimsel olarak yönetmek ve doğal denge ile ekosistemi korumak” gibi üç temel hedef belirlediklerini söyledi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile birlikte yürütülecek projelerin ardından göldeki temizlik çalışmalarının da yapılacağını belirten Yumaklı, su verimliliği için kentsel, tarımsal ve endüstriyel alanlarda iyileştirmelere yönelik çalışmaların devam ettiğini belirtti.

Tarım Üretimi ve Gelecek Planları

Yumaklı, Eğirdir Gölü’nü korumak için gereken tüm tedbirlerin alınacağını vurguladı. Ayrıca, bu eylem planının yalnızca Eğirdir için değil, Akşehir, Eber, Bafa, Beyşehir, Burdur, İznik, Seyfe ve Sapanca gölleri için de benzer projelerin hazırlanacağını açıkladı.

Bakan Yumaklı, “Eğirdir Gölü'nü korumak, sadece doğal varlığı değil, aynı zamanda bir milletin üretim gücünü, gıda güvenliğini ve iklim direncini korumaktır.” ifadelerini kullandı.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, bazı programlara katılmak üzere geldiği Isparta'nın Eğirdir ilçesinde "Eğirdir Gölü Su Eylem Planı Açıklaması, İstişare ve Değerlendirme Toplantısı"na katıldı. Yumaklı, burada Eğirdir Gölü Su Eylem Planını açıkladı.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, bazı programlara katılmak üzere geldiği Isparta'nın Eğirdir ilçesinde "Eğirdir Gölü Su Eylem Planı Açıklaması, İstişare ve Değerlendirme Toplantısı"na katıldı. Yumaklı, burada Eğirdir Gölü Su Eylem Planını açıkladı.