Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Ahmet Bağcı Berlin'de Tarım İşbirliğini Güçlendirdi

Ahmet Bağcı Berlin'deki Tarım Bakanları Konferansı'na Katıldı

Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Ahmet Bağcı, Almanya'nın Berlin şehrinde gerçekleştirilen 17. Berlin Tarım Bakanları Konferansı'na katıldı. Bu yıl Küresel Gıda ve Tarım Forumu (GFFA) kapsamında düzenlenen konferans, tarımsal bilgi paylaşımını ve ticareti artırmaya yönelik işbirliği konularının masaya yatırıldığı önemli bir platform oldu.

İkili Görüşmeler ve Sürdürülebilirlik Teması

Bağcı, Moldova Tarım ve Gıda Endüstrisi Bakanı Ludmila Catlabuga ve Filistin Tarım Bakanı Rezq Salimia ile ikili görüşmeler gerçekleştirerek Türkiye ile tarım alanındaki ilişkilerin geliştirilmesi üzerine müzakerelerde bulundu. Ayrıca, Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) Avrupa ve Orta Asya Bölge Ofisi Bölgesel Program Lideri Raimund Jehle ile de görüşmeler gerçekleştirdi.

Konferansın Teması: Sürdürülebilir Biyoekonomi

Konferans, bu yıl "Sürdürülebilir Biyoekonomiyi Şekillendirmek" teması ile yapıldı ve 77 farklı ülkeden tarım bakanları, bakan yardımcıları, iş insanları ile bilim ve sivil toplum kuruluşlarından temsilcilerin katılımıyla gerçekleşti. Oturumlarda sürdürülebilir biyokütle üretimi, iklim kriziyle mücadele, inovasyonun artırılması gibi başlıklar ele alındı.

Sonuç Bildirgesi ve Küresel Gıda Güvenliği

Konferans sonunda yayımlanan 34 maddelik sonuç bildirgesi önemli yükümlülükler ve taahhütler içeriyor. Bildirgede, gıda güvenliği ve beslenme üzerindeki olumsuz etkiler, çatışma bölgelerindeki sivillerin gıdaya erişimi ihtiyacı vurgulandı. Sürdürülebilir bir biyoekonominin, yükseklik arz eden biyoekonomik ürünler için güvenilir değer zincirleri sağlamak üzerine bir çağrı yapıldı.

Bakanlar, sürdürülebilir biyoekonominin küresel gıda güvenliğine katkısını güçlendireceklerini, biyoçeşitliliği koruyacaklarını ve iklim değişikliğini azaltma konusundaki taahhütlerini yineledi. Bu adımlarla, sürdürülebilir, dirençli ve kapsayıcı bir döngüsel ekonominin gelişimine katkıda bulunmayı hedefliyorlar.

Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Ahmet Bağcı, Almanya'da düzenlenen 17. Berlin Tarım Bakanları Konferansı'na katıldı.

Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Ahmet Bağcı, Almanya'da düzenlenen 17. Berlin Tarım Bakanları Konferansı'na katıldı.