Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Ahmet Bağcı Berlin'de Tarım İşbirliğini Güçlendirdi

Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Ahmet Bağcı, Berlin'de önemli ikili görüşmeler gerçekleştirdi, sürdürülebilir biyoekonomi temaları ele alındı.

Yayın Tarihi: 19.01.2025 00:14
Güncelleme Tarihi: 19.01.2025 00:44
Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Ahmet Bağcı Berlin'de Tarım İşbirliğini Güçlendirdi

Ahmet Bağcı Berlin'deki Tarım Bakanları Konferansı'na Katıldı

Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Ahmet Bağcı, Almanya'nın Berlin şehrinde gerçekleştirilen 17. Berlin Tarım Bakanları Konferansı'na katıldı. Bu yıl Küresel Gıda ve Tarım Forumu (GFFA) kapsamında düzenlenen konferans, tarımsal bilgi paylaşımını ve ticareti artırmaya yönelik işbirliği konularının masaya yatırıldığı önemli bir platform oldu.

İkili Görüşmeler ve Sürdürülebilirlik Teması

Bağcı, Moldova Tarım ve Gıda Endüstrisi Bakanı Ludmila Catlabuga ve Filistin Tarım Bakanı Rezq Salimia ile ikili görüşmeler gerçekleştirerek Türkiye ile tarım alanındaki ilişkilerin geliştirilmesi üzerine müzakerelerde bulundu. Ayrıca, Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) Avrupa ve Orta Asya Bölge Ofisi Bölgesel Program Lideri Raimund Jehle ile de görüşmeler gerçekleştirdi.

Konferansın Teması: Sürdürülebilir Biyoekonomi

Konferans, bu yıl "Sürdürülebilir Biyoekonomiyi Şekillendirmek" teması ile yapıldı ve 77 farklı ülkeden tarım bakanları, bakan yardımcıları, iş insanları ile bilim ve sivil toplum kuruluşlarından temsilcilerin katılımıyla gerçekleşti. Oturumlarda sürdürülebilir biyokütle üretimi, iklim kriziyle mücadele, inovasyonun artırılması gibi başlıklar ele alındı.

Sonuç Bildirgesi ve Küresel Gıda Güvenliği

Konferans sonunda yayımlanan 34 maddelik sonuç bildirgesi önemli yükümlülükler ve taahhütler içeriyor. Bildirgede, gıda güvenliği ve beslenme üzerindeki olumsuz etkiler, çatışma bölgelerindeki sivillerin gıdaya erişimi ihtiyacı vurgulandı. Sürdürülebilir bir biyoekonominin, yükseklik arz eden biyoekonomik ürünler için güvenilir değer zincirleri sağlamak üzerine bir çağrı yapıldı.

Bakanlar, sürdürülebilir biyoekonominin küresel gıda güvenliğine katkısını güçlendireceklerini, biyoçeşitliliği koruyacaklarını ve iklim değişikliğini azaltma konusundaki taahhütlerini yineledi. Bu adımlarla, sürdürülebilir, dirençli ve kapsayıcı bir döngüsel ekonominin gelişimine katkıda bulunmayı hedefliyorlar.

Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Ahmet Bağcı, Almanya'da düzenlenen 17. Berlin Tarım Bakanları...

Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Ahmet Bağcı, Almanya'da düzenlenen 17. Berlin Tarım Bakanları Konferansı'na katıldı.

Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Ahmet Bağcı, Almanya'da düzenlenen 17. Berlin Tarım Bakanları...

Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Ahmet Bağcı, Almanya'da düzenlenen 17. Berlin Tarım Bakanları Konferansı'na katıldı.

İLGİLİ HABERLER

Borcu Olanlar İçin Fırsat! 50.000 TL'de Kredi Faizleri Düştü

Emekliler için Elektrik Faturası Müjdesi: O Bedel Ödenmeyecek

Faizsiz Kredi Dünyasında Çığır Açan Gelişmeler! Limitler arttırıldı

Ailelere 545.000 TL Destek: Faizsiz Kredi ve Çocuk Yardımları

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
19 Ocak 2025 Gündem Özeti: CHP Toplantısı ve Spor Müsabakaları
2
Trump'tan Gazze'de Ateşkes Mesajı: 'İyi Bir Yönetimle Sürdüreceğiz'
3
Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Ahmet Bağcı Berlin'de Tarım İşbirliğini Güçlendirdi
4
Bakan Yerlikaya: Gençler, Türkiye'nin Geleceğinin Teminatıdır
5
Konya'da Trafik Kazası: 6 Yaralı
6
Kartal'da Silahlı Saldırı: Bir Kişi Ağır Yaralandı
7
İstanbul'da Filistin'e Destek Konvoyu Düzenlendi

Ziraat Bankası'ndan Yeni Konut Kredisi Kampanyası: 1 Milyon TL 120 Ay Vadede

17 Milyon Emekliye 1.158 TL Artış Müjdesi: Zamlı Maaşlar Açıklandı

Ailelere 545.000 TL Destek: Faizsiz Kredi ve Çocuk Yardımları

Evde Çalışanlara Müjde: '10 Gün Kuralı' ile Emeklilik Artık Daha Yakın!

Milli Emlak'tan 84 Ay Vadeli Arsa Satışları Başladı!

Emekliler için Elektrik Faturası Müjdesi: O Bedel Ödenmeyecek

TOKİ'den 2025 İçin Yeni Taksit Zam Oranları: Yüzde 19,31 ve 7,56

Gaziantep'te Öğrencilere Nakdi Destek: 10.000 TL-15.000 TL Destek Verilecek!

Borcu Olanlar İçin Fırsat! 50.000 TL'de Kredi Faizleri Düştü

Yeni Yılda Araç Sahibi Olmanın Yolu: 19.861 TL Aylık Taksitle Renault Megane Sedan!

Halkbank'tan Esnafa Yüzde 50 Kredi İndirimi Müjdesi!

Faizsiz Kredi Dünyasında Çığır Açan Gelişmeler! Limitler arttırıldı