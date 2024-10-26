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Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı'dan Ağrı Çıkarması

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Ağrı'da önemli ziyaretlerde bulundu ve sektör temsilcileriyle bir araya geldi.

Yayın Tarihi: 26.10.2024 14:59
Güncelleme Tarihi: 26.10.2024 15:22
Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı'dan Ağrı Çıkarması

Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı, Ağrı'da Ziyaretlerde Bulundu

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, çeşitli temaslarda bulunmak üzere Ağrı'ya geldi. İlk olarak Ağrı Valiliği ve AK Parti İl Başkanlığını ziyaret eden Yumaklı, burada yerel yöneticilerle görüşmeler gerçekleştirdi.

Valilik Ziyareti ve Proje Bilgileri

Ağrı Valiliği'ni ziyaret eden Bakan Yumaklı, Vali Mustafa Koç ve il protokolü tarafından karşılandı. Ziyaret sırasında valilik şeref defterini imzalayan Yumaklı, Ağrı'daki yapılan ve yapım aşamasında olan projeler hakkında Vali Koç'tan detaylı bilgi aldı.

Parti Ziyareti ve Sektör Temsilcileriyle Buluşma

Daha sonra AK Parti İl Başkanlığına geçen Yumaklı, burada partinin çalışmaları hakkında bilgi aldı. Ayrıca, Ağrı Öğretmenevi'nde sektör temsilcileriyle bir araya geldi. Bu ziyaretlerin basına kapalı olarak yapıldığı belirtildi.

Eşlik Eden İsimler

Ziyaretler sırasında Bakan Yumaklı'ya, AK Parti Ağrı Milletvekili Ruken Kilerci ve AK Parti İl Başkanı İlhami Yıldız da eşlik etti. Yumaklı'nın bu önemli ziyareti, yerel ekonomik gelişmelere katkı sağlaması bekleniyor.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı (sağda), Ağrı Valiliği'ni ziyaret etti. Bakan Yumaklı, Ağrı...

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı (sağda), Ağrı Valiliği'ni ziyaret etti. Bakan Yumaklı, Ağrı Valiliği girişinde Vali Mustafa Koç (solda) ve çocuklar tarafından çiçeklerle karşılandı.

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