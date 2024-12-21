DOLAR
35,19 0%
EURO
36,73 -0,07%
ALTIN
2.968,28 0,03%
BITCOIN
3.415.809,22 -0,33%

Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı'dan AK Parti Çankırı İl Başkanlığına Ziyaret

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, AK Parti Çankırı İl Başkanlığı'nı ziyaret ederek, başkan Koray Erdoğan'a başarılar diledi.

Yayın Tarihi: 21.12.2024 16:05
Güncelleme Tarihi: 21.12.2024 16:22
Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı'dan AK Parti Çankırı İl Başkanlığına Ziyaret

Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı, Çankırı'da AK Parti İl Başkanlığını Ziyaret Etti

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, AK Parti Çankırı İl Başkanlığı'na ziyaret gerçekleştirdi. Ziyaret, AK Parti İl Başkanlığı 8. Olağan Kongresi'nde yeniden başkanlığa seçilen Koray Erdoğan'a hayırlı olsun dileğinde bulunmak amacıyla yapıldı.

Yeni Dönem İçin Başarılar Diledi

Bakan Yumaklı, Koray Erdoğan'ı tebrik ederek, yeni dönemdeki görevinde başarılar diledi. Ziyaret kapsamında AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu da bulundu ve Bakan Yumaklı'ya teşekkür etti. Akbaşoğlu, Çankırı için durmadan çalışacaklarını vurguladı.

Kongre Süreci Hakkında Bilgilendirme

Kongre süreci hakkında bilgiler veren Erdoğan, yeni dönemde de Çankırı için yoğun çaba harcayacaklarını ve AK Parti davasını daha yukarılara taşıyacaklarını ifade etti. Erdoğan, ziyaretten dolayı Bakan Yumaklı'ya teşekkürlerini iletti.

Şeref Defteri ve Ayrılış

Ziyaretin sonunda Bakan Yumaklı, AK Parti İl Başkanlığı Şeref Defteri'ni imzaladı. Bakan, ardından Kastamonu'da gerçekleştirilecek il kongresine katılmak üzere Çankırı'dan ayrıldı.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı (sağ 3), AK Parti Çankırı İl Başkanlığına ziyaret...

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı (sağ 3), AK Parti Çankırı İl Başkanlığına ziyaret gerçekleştirdi.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı (sağ 3), AK Parti Çankırı İl Başkanlığına ziyaret...

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı (sağ 3), AK Parti Çankırı İl Başkanlığına ziyaret gerçekleştirdi.

İLGİLİ HABERLER

TOKİ'den 90.000 TL'den Başlayan Arsa Satışlarıyla Ev Sahibi Olma Fırsatı!

Evlilik Hayalleri Yüksek Zamlarla Tehdit Altında: Yüzde 870 Zam

Yeni Yılda Borçlarınıza Faizsiz Çözüm! Bankalar 75.000 TL Veriliyor

TOKİ'nin 250 Bin Sosyal Konut Projesi: Dar Gelirli Vatandaşa Umut Oluyor

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Marmaray Yeni Rekor Kırarak 743 Bin Yolcu Taşıdı
2
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Bölücü Örgüt Açıklaması
3
Erzurum'da Çığ Düşmesi Sonucu Vefat Eden Judocunun Cenazesi Kocaeli'ye Gönderiliyor
4
Kentsel Dönüşümde Kira Yardımı Artıyor: 2025'te Yeni Destek Miktarları Açıklandı
5
Diyarbakır'da Aileler Arasında Silahlı Kavga: 1 Ölü, 4 Yaralı
6
Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı'dan AK Parti Çankırı İl Başkanlığına Ziyaret
7
Bakan Kacır: 'Artık Denge Kurabilen Bir Türkiye Var'

Yeni Yılda Her Şişe 25 Kuruş: Depozito Yönetim Sistemi Başlıyor

2025'te Maaşlara Yüzde 12 Zam: Ocak Ayında Uygulama Başlayacak

TOKİ'nin 250 Bin Sosyal Konut Projesi: Dar Gelirli Vatandaşa Umut Oluyor

Yeni Yılda Borçlarınıza Faizsiz Çözüm! Bankalar 75.000 TL Veriliyor

Ziraat Bankası'ndan Yeni Yıl için Kaçırılmayacak Fırsat: 3.000 TL Hediye!

TOKİ'den 90.000 TL'den Başlayan Arsa Satışlarıyla Ev Sahibi Olma Fırsatı!

Emekliye 5 Bin Lira Destek! Maaşa ek verilecek

Evlilik Hayalleri Yüksek Zamlarla Tehdit Altında: Yüzde 870 Zam

Öğrencilere 10.000 TL Eğitim Desteği: Dağıtımlara Başladı

Yeni Yıl Öncesi Ekmeğe Zam! Fırıncılar Açıklama Yaptı

2024'te Güvenlik Alanında Yeni İş Fırsatları: Jandarma ve Sahil Güvenlik Personel Alım İlanı

Faizsiz Taşıt Kredisi: 250.000 TL'ye Kadar Avantajlı Fırsatlar Açıklandı