Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı'dan AK Parti Çankırı İl Başkanlığına Ziyaret

Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı, Çankırı'da AK Parti İl Başkanlığını Ziyaret Etti

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, AK Parti Çankırı İl Başkanlığı'na ziyaret gerçekleştirdi. Ziyaret, AK Parti İl Başkanlığı 8. Olağan Kongresi'nde yeniden başkanlığa seçilen Koray Erdoğan'a hayırlı olsun dileğinde bulunmak amacıyla yapıldı.

Yeni Dönem İçin Başarılar Diledi

Bakan Yumaklı, Koray Erdoğan'ı tebrik ederek, yeni dönemdeki görevinde başarılar diledi. Ziyaret kapsamında AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu da bulundu ve Bakan Yumaklı'ya teşekkür etti. Akbaşoğlu, Çankırı için durmadan çalışacaklarını vurguladı.

Kongre Süreci Hakkında Bilgilendirme

Kongre süreci hakkında bilgiler veren Erdoğan, yeni dönemde de Çankırı için yoğun çaba harcayacaklarını ve AK Parti davasını daha yukarılara taşıyacaklarını ifade etti. Erdoğan, ziyaretten dolayı Bakan Yumaklı'ya teşekkürlerini iletti.

Şeref Defteri ve Ayrılış

Ziyaretin sonunda Bakan Yumaklı, AK Parti İl Başkanlığı Şeref Defteri'ni imzaladı. Bakan, ardından Kastamonu'da gerçekleştirilecek il kongresine katılmak üzere Çankırı'dan ayrıldı.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı (sağ 3), AK Parti Çankırı İl Başkanlığına ziyaret gerçekleştirdi.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı (sağ 3), AK Parti Çankırı İl Başkanlığına ziyaret gerçekleştirdi.