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Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı, Sokak Muhafızları Projesi Kazananlarını Ödüllendirdi

Bağcılar'da gerçekleştirilen etkinlikte, çocuklar en temiz sokaklarıyla ödüllendirildi.

Yayın Tarihi: 06.10.2024 18:15
Güncelleme Tarihi: 06.10.2024 18:15
Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı, Sokak Muhafızları Projesi Kazananlarını Ödüllendirdi

Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı, Sokak Muhafızları Projesi’nin Ödüllerini Verdi

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, "Bağcılar’ın Yıldızları Sokak Muhafızları" projesi kapsamında düzenlenen etkinlikte, en temiz sokaklarıyla dikkat çeken çocukları ödüllendirdi.

Ödüller Dağıtıldı

Bağcılar Belediyesi'nin "Temiz çevre, temiz toplum" anlayışıyla hayata geçirdiği bu projeye yönelik etkinlik, Mahmutbey Stadyumu’nda gerçekleşti. Bakan Yumaklı, en temiz 44 sokakta yaşayan 2 bin 446 çocuğa voleybol ve futbol topu hediye etti.

Çocuklara Teşekkür

Etkinlikte konuşan Bakan Yumaklı, “Bu projede emeği geçen herkese, özellikle de çocuklarımıza teşekkür ediyorum. Sokak Muhafızları projesinde destek sağlayan ailelere ve çocukların beraber sokakları temizleyen abilerine ayrıca alkış istiyorum. Hepinizin başarılarının devamını diliyorum.” şeklinde ifadelerde bulundu.

Sergi ve Eğlence

Konuşmasının ardından, Bakan Yumaklı çocuklarla sohbet etti ve atık ürünlerden yapılan sergiyi gezdi. Etkinlikte yer alan çocuklar için hazırlanan oyun gruplarında eğlenme fırsatı buldu. Ayrıca, arkadaşlarıyla oyun oynayan çocuklara çeşitli ikramlarda bulunuldu.

Etkinlikte Kimler Yer Aldı?

Ödül törenine AK Parti Milletvekili Yücel Arzen Hacıoğulları, Bağcılar Kaymakamı Abdullah Uçgun ve Bağcılar Belediye Başkanı Abdullah Özdemir de katıldı.

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