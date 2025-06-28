Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı: Yangınlarla Mücadelede Karadan Devam Ediyoruz

Yangınlarla Mücadelede Hava ve Kara Ekipleri Aktif!

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Bilecik'te yaptığı açıklamada, yangınlara müdahale sürecini değerlendirdi. Bakan Yumaklı, "Havanın kararmasıyla artık hava araçları inmek durumunda, çok yoğun şekilde çalıştılar. Arkadaşlarımız müdahaleye karadan devam edecek." ifadelerini kullandı.

Akhisar'daki Yangınla Mücadele Devam Ediyor

Bakan Yumaklı, yangının Akhisar'da saat 11:25’te başladığını ve ilk müdahalenin 11:35’te yapıldığını hatırlatarak, "Yurdun her tarafında çok şiddetli rüzgarlar var. Akhisar’daki yangın da rüzgar sebebiyle yayılma eğilimi gösteriyor." dedi. Yangında 3 uçak, 11 helikopter ve 30 arazözle mücadelenin devam ettiğini vurguladı.

Diğer Yangınlar Üzerine Bilgi Verdi

Bakan, Balıkesir Havran'daki yangına 5 uçak, 2 helikopter ve 25 arazözle müdahale edildiğini, bu yangının kısmen kontrol altına alındığını belirtti. Ayrıca Gaziantep’te ve Kahramanmaraş’ta da yangınlarla mücadele için gerekli hava ve kara ekiplerinin görevlendirildiğini ifade etti.

Göynük Yangını Sorunlu Alanlar Arasında

Göynük'teki yangının coğrafi koşulları nedeniyle zorlu bir mücadele gerektirdiğini belirten Yumaklı, burada 11 helikopter ve 12 arazözle çalışmaların sürdüğünü ekledi.

Vatandaşlara Önemli Çağrı

Bakan Yumaklı, "Maalesef yorulmayan, acıkmayan, dinlenmeyen ve daha da büyümek için hareket eden bir düşmana, yangına, alevlere karşı mücadele ediyoruz." diyerek vatandaşları daha duyarlı olmaya davet etti. Yangınların önlenmesi için tüm vatandaşların hassasiyet göstermesi gerektiğinin altını çizdi.

Yangınların Önlenmesi İçin Genel Uyarı

Yumaklı, "Bu ülkenin bir evladı olarak ormanın yanmasına sebep olacak bir şey yapmakla vatana kurşun sıkmak aynı şeydir." vurgusunda bulunarak, orman yangınlarına sebep olabilecek davranışlardan kaçınılması gerektiğini hatırlattı.

Tüm yangınlarda emeği geçen kurumlara teşekkür eden Bakan Yumaklı, "Önümüzdeki haftanın bir bölümünü de içine alarak çok şiddetli rüzgarların, yüksek hava sıcaklıklarının ve düşük nemin olacağını tekrar hatırlatıyorum." dedi. Yangın güvenliğine dair tüm önlemleri almak adına, 15 Ekim’e kadar bakanlık teşkilatları olarak teyakkuz halinde olacaklarını açıkladı.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Bilecik'te yangının devam ettiği bölgede, gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Bilecik'te yangının devam ettiği bölgede, gazetecilere açıklamalarda bulundu.