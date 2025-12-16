DOLAR
Tarım ve Orman Bakanlığı Müdürleri Düzce'de Koordinasyon Toplantısı

Düzce'de Tarım ve Orman Bakanlığına bağlı kurum müdürleri, tarımsal faaliyetler ve iş birliğini değerlendirmek üzere koordinasyon toplantısında bir araya geldi.

Yayın Tarihi: 16.12.2025 15:51
Güncelleme Tarihi: 16.12.2025 15:51
Tarım ve Orman Bakanlığı Müdürleri Düzce'de Koordinasyon Toplantısında Bir Araya Geldi

Kurumsal iş birliği ve saha uygulamaları masaya yatırıldı

Düzce İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ev sahipliğinde gerçekleştirilen toplantı, Tarım ve Orman Bakanlığına bağlı kurum müdürlerinin katılımıyla düzenlendi.

Toplantıya Düzce İl Tarım ve Orman Müdürü Esra Uzun koordinatörlük etti. Katılımcılar arasında Orman İşletme Müdürü Murat Yıldız, DSİ 55. Düzce Şube Müdürü Deniz Yıldız, Düzce Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürü Mevlüt Şanlı Şimşek, El Sanatları ve Eğitim Merkezi Müdürü İsmail Ergün ve Şube Müdürü Burak Durna yer aldı.

Toplantıda il genelinde yürütülen tarımsal faaliyetler kapsamlı şekilde değerlendirildi; mevcut çalışmalar, karşılaşılan sorunlar ve çözüm önerileri ele alındı. Katılımcılar, kurumlar arası iş birliği, koordinasyon ve bilgi paylaşımının güçlendirilmesine yönelik istişarelerde bulunarak, tarımsal hizmetlerin daha etkin ve verimli yürütülmesi için görüş alışverişinde bulundu.

Toplantıya ilişkin değerlendirmelerde bulunan İl Tarım ve Orman Müdürü Esra Uzun, "İlimizde tarım ve hayvancılık alanında yürütülen çalışmaların daha etkin şekilde sürdürülmesi için kurumlarımız arasındaki koordinasyon büyük önem taşımaktadır. Bu toplantılar, sahadaki uygulamaların değerlendirilmesi ve ortak hareket kabiliyetinin artırılması açısından önemli bir fırsat sunmaktadır" ifadelerini kullandı.

Toplantı, karşılıklı değerlendirmelerin ardından sona erdi.

