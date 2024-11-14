Tarkan, 2025'te Avrupa Turnesine Çıkıyor!

Tarkan, Avrupa Turnesi için Geri Sayım Başladı
Ünlü şarkıcı Tarkan, 7 yıl aradan sonra kaydettiği ilk albümü 'Kuantum 51' ile hayranlarıyla buluşmaya hazırlanıyor. Sanatçının Avrupa turnesi, 2025 Nisan ayında başlayacak ve yaz aylarına kadar devam edecek.
Turne Detayları
Tarkan, son olarak 2019 yılında gerçekleştirdiği turnenin ardından, Almanya, Hollanda, İngiltere, Avusturya ve İsviçre'yi kapsayan 'European Tour 2025' ile yeniden sahne alacak. Konserlerde, yeni albümündeki şarkılarının yanı sıra yıllardır hafızalara kazınmış hitlerine de yer verecek.
Konser Tarihleri ve Yerleri
Turne kapsamındaki konserler şu şekilde planlandı:
- 4 Nisan 2025: Rotterdam Ahoy
- 12 Nisan 2025: Düsseldorf PSD Bank Dome
- 19 Nisan 2025: Viyana Wiener Stadthalle
- 26 Nisan 2025: Stuttgart Porsche Arena
- 4 Mayıs 2025: Hamburg Barclays Arena
- 11 Mayıs 2025: Londra O2 Arena
- 28 Mayıs 2025: Berlin Uber Arena
- 30 Mayıs 2025: Münih Olympiahalle
- 1 Haziran 2025: Zürih Hallenstadion
Bilet satışları bugün itibarıyla başlamış durumda. Tarkan hayranları, bu büyük etkinliği kaçırmamak için acele etmeli!
Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.