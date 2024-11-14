Tarkan, 2025'te Avrupa Turnesine Çıkıyor!

Tarkan, Avrupa Turnesi için Geri Sayım Başladı

Ünlü şarkıcı Tarkan, 7 yıl aradan sonra kaydettiği ilk albümü 'Kuantum 51' ile hayranlarıyla buluşmaya hazırlanıyor. Sanatçının Avrupa turnesi, 2025 Nisan ayında başlayacak ve yaz aylarına kadar devam edecek.

Turne Detayları

Tarkan, son olarak 2019 yılında gerçekleştirdiği turnenin ardından, Almanya, Hollanda, İngiltere, Avusturya ve İsviçre'yi kapsayan 'European Tour 2025' ile yeniden sahne alacak. Konserlerde, yeni albümündeki şarkılarının yanı sıra yıllardır hafızalara kazınmış hitlerine de yer verecek.

Konser Tarihleri ve Yerleri

Turne kapsamındaki konserler şu şekilde planlandı:

4 Nisan 2025: Rotterdam Ahoy

Rotterdam Ahoy 12 Nisan 2025: Düsseldorf PSD Bank Dome

Düsseldorf PSD Bank Dome 19 Nisan 2025: Viyana Wiener Stadthalle

Viyana Wiener Stadthalle 26 Nisan 2025: Stuttgart Porsche Arena

Stuttgart Porsche Arena 4 Mayıs 2025: Hamburg Barclays Arena

Hamburg Barclays Arena 11 Mayıs 2025: Londra O2 Arena

Londra O2 Arena 28 Mayıs 2025: Berlin Uber Arena

Berlin Uber Arena 30 Mayıs 2025: Münih Olympiahalle

Münih Olympiahalle 1 Haziran 2025: Zürih Hallenstadion

Bilet satışları bugün itibarıyla başlamış durumda. Tarkan hayranları, bu büyük etkinliği kaçırmamak için acele etmeli!

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.