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Tarkan, 2025'te Avrupa Turnesine Çıkıyor!

Tarkan, 'Kuantum 51' albümü ile 2025'te Avrupa turnesine başlayacak, biletler satışta!

Yayın Tarihi: 14.11.2024 14:33
Güncelleme Tarihi: 14.11.2024 14:33
Tarkan, 2025'te Avrupa Turnesine Çıkıyor!

Tarkan, Avrupa Turnesi için Geri Sayım Başladı

Ünlü şarkıcı Tarkan, 7 yıl aradan sonra kaydettiği ilk albümü 'Kuantum 51' ile hayranlarıyla buluşmaya hazırlanıyor. Sanatçının Avrupa turnesi, 2025 Nisan ayında başlayacak ve yaz aylarına kadar devam edecek.

Turne Detayları

Tarkan, son olarak 2019 yılında gerçekleştirdiği turnenin ardından, Almanya, Hollanda, İngiltere, Avusturya ve İsviçre'yi kapsayan 'European Tour 2025' ile yeniden sahne alacak. Konserlerde, yeni albümündeki şarkılarının yanı sıra yıllardır hafızalara kazınmış hitlerine de yer verecek.

Konser Tarihleri ve Yerleri

Turne kapsamındaki konserler şu şekilde planlandı:

  • 4 Nisan 2025: Rotterdam Ahoy
  • 12 Nisan 2025: Düsseldorf PSD Bank Dome
  • 19 Nisan 2025: Viyana Wiener Stadthalle
  • 26 Nisan 2025: Stuttgart Porsche Arena
  • 4 Mayıs 2025: Hamburg Barclays Arena
  • 11 Mayıs 2025: Londra O2 Arena
  • 28 Mayıs 2025: Berlin Uber Arena
  • 30 Mayıs 2025: Münih Olympiahalle
  • 1 Haziran 2025: Zürih Hallenstadion

Bilet satışları bugün itibarıyla başlamış durumda. Tarkan hayranları, bu büyük etkinliği kaçırmamak için acele etmeli!

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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