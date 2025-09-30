Tarsus'ta Park Halindeki Otomobilde 1 Kişi Ölü Bulundu

Mersin'in Tarsus ilçesi Bağlar Mahallesi'nde park halindeki bir otomobilde A.G. (26) ölü bulundu; polis ve sağlık ekipleri olay yerine sevk edildi.

Yayın Tarihi: 30.09.2025 14:44
Güncelleme Tarihi: 30.09.2025 14:44
Olay ve müdahale

Mersin'in Tarsus ilçesinde, Bağlar Mahallesi 422 Sokak üzerinde park halindeki bir otomobilin sürücü koltuğunda hareketsiz bir kişi görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

İhbarı alan polis ve sağlık ekipleri olay yerine sevk edildi. Araçta inceleme yapan ekipler, kimliği belirlenen A.G. (26)'nin yaşamını yitirdiğini tespit etti.

Cenaze, yapılan işlemlerin ardından ambulansla Tarsus Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

