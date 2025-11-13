Tarsus'ta yük asansörü düştü: 80 yaşındaki kadın hayatını kaybetti

Mersin'in Tarsus ilçesinde binanın dışına kurulan yük asansörünün düşmesi sonucu 80 yaşındaki Hatice Arıkan yaşamını yitirdi.

Yayın Tarihi: 13.11.2025 17:53
Güncelleme Tarihi: 13.11.2025 17:53
Kaza Detayları

Mersin'in Tarsus ilçesinde meydana gelen kazada, Yeşilyurt Mahallesi 4431 Sokak adresindeki bir binanın dışında kurulu yük asansörünün düşmesi sonucu bir kişi hayatını kaybetti.

Hatice Arıkan (80), 3 katlı binanın 3. katında oturduğu daireden aşağı inmek için binanın dışına kurulan yük asansörüne bindi. Henüz belirlenemeyen bir nedenle asansörün düşmesi sonucu ağır yaralandı.

Son Durum ve Soruşturma

Kendisine müdahale eden 112 Acil Servis ekipleri tarafından kaldırıldığı Tarsus Devlet Hastanesi'nde yapılan müdahalelere rağmen Hatice Arıkan hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

