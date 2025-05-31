Taşkent ile Trabzon Arasında Yeni Uçak Seferleri Başladı

Yeni Uçuş Seferleriyle Taşkent-Trabzon Bağlantısı

Özbekistan'ın başkenti Taşkent ile Türkiye'nin Trabzon şehri arasında yeni uçak seferleri başladı. Taşkent Havalimanı'nda düzenlenen törende, iki şehir arasındaki uçuşların resmiyeti kutlandı.

Törende, Trabzon İl Kültür ve Turizm Müdürü Tamer Erdoğan ve Özbek ile Türk turizm acente yetkilileri, ilk seferin açılış kurdelesini kestikten sonra, uçağın ilk yolcularına pasta ikram ettiler.

Uçuş Programı ve Talep Artışı

Özbekistan'daki bir özel hava yolu şirketi tarafından gerçekleştirilen Taşkent-Trabzon uçak seferi, başlangıçta haftada bir kez düzenlenecek. İlk uçağın, Taşkent'ten yerel saatle 16.00'da kalkması planlanıyor. Ayrıca, bu seferde yolcuların yanı sıra Özbek seyahat acentelerinin temsilcileri de yer alacak.

Erdoğan, geçtiğimiz yıl 3 binden fazla Özbekistanlının Trabzon'u ziyaret ettiğini belirterek, bu yıl bu rakamı artırma hedefinde olduklarını ifade etti. Özbekistan ziyaretinde Trabzon'u tanıttıklarını ve uçak seferlerine ilginin yüksek olduğunu gördüklerini de ekledi.

Gelecek Seferler ve Tüm Ayrıntılar

Haftada bir kez düzenlenecek olan bu seferlerin 20 Eylül'e kadar geçerli olacağını belirten Erdoğan, talebe bağlı olarak sefer sayısının artırılabileceğini dile getirdi. Ayrıca, uçak seferinin Özbek vatandaşlarının Trabzon'u daha yakından tanımaları için önemli bir fırsat sunduğunu kaydetti.

İlk uçak seferinde toplam 177 yolcu bulunduğunu açıklayan Erdoğan, Taşkent'te geçen ay düzenlenen Trabzon Tanıtım Günleri etkinliğini hatırlatarak, burada bu önemli bağlantının duyurulduğunu söyledi.

Halihazırda, Özbekistan ile Türkiye arasında haftada 90'dan fazla uçak seferi gerçekleştiriliyor.

Özbekistan'ın başkenti Taşkent ile Trabzon arasında uçak seferleri başladı. Taşkent Havalimanı'nda iki şehir arasında uçak seferlerinin başlatılmasıyla ilgili tören düzenlendi. Törende, Trabzon İl Kültür ve Turizm Müdürü Tamer Erdoğan (ortada) ile Özbek ve Türk turizm acente yetkilileri, ilk seferin başlatılması dolayısıyla açılış kurdelesini keserken uçağın ilk yolcularına pasta ikram edildi.

Özbekistan'ın başkenti Taşkent ile Trabzon arasında uçak seferleri başladı. Taşkent Havalimanı'nda iki şehir arasında uçak seferlerinin başlatılmasıyla ilgili tören düzenlendi. Törende, Trabzon İl Kültür ve Turizm Müdürü Tamer Erdoğan (ortada) ile Özbek ve Türk turizm acente yetkilileri, ilk seferin başlatılması dolayısıyla açılış kurdelesini keserken uçağın ilk yolcularına pasta ikram edildi.