Taşkent'te 6. Uluslararası 'Orta Asya'da İslam Medeniyeti' Konferansı

Uzmanlar Orta Asya'nın İslam mirasını bilimsel zeminde tartıştı

Özbekistan'ın başkenti Taşkent'te düzenlenen "Orta Asya'da İslam Medeniyeti: Geçmişte ve Günümüzde" başlıklı 6. Uluslararası Konferans, farklı ülkelerden çok sayıda uzman ve bilim insanını bir araya getirdi.

Etkinlik, Özbekistan Bakanlar Kuruluna bağlı Din İşleri Komitesi, Özbekistan Uluslararası İslam Araştırmaları Akademisi ile İslam Tarih, Sanat ve Kültür Araştırma Merkezi (IRCICA) işbirliğinde gerçekleştirildi. Konferansın açılışında konuşan Akademi Rektörü Dr. Muzaffar Kamilov, bu topraklarda yetişen büyük alimlerin zengin tarihî mirasını bilimsel temelde incelemenin önemine dikkat çekti.

Kamilov, "3 bin yıllık" tarihine vurgu yaparak Özbekistan'ı eşsiz kültürel ve bilimsel mirasıyla en eski medeniyet beşiklerinden biri olarak nitelendirdi. Büyük İpek Yolu kavşağında yer alan bu toprakların geçmişte bilim, eğitim ve bilgi alışverişinin merkezi olduğunu hatırlattı.

Rektör Kamilov, konferansın sadece Özbekistan için değil, aynı zamanda Orta Asya'nın kültürel mirasını incelemek ve yaygınlaştırmak, bölge halkları arasındaki kültürel ve insani işbirliğini güçlendirmek açısından yeni fırsatlar sunduğunu belirtti. Ayrıca etkinliğin İslam araştırmaları alanında yapıcı işbirliğini geliştirecek bir sayfa açacağına inandığını söyledi.

Kamilov, konferansın bilimsel araştırmaları derinleştirmek, dünya bilim insanlarıyla fikir alışverişi sağlamak ve Orta Asya'nın İslam medeniyetindeki yerini uluslararası düzeyde tanıtmak için yeni imkânlar sunduğunu; konferans boyunca yapılacak sunum ve tartışmaların derin bilimsel sonuçlar ve yapıcı öneriler üreteceğine inandığını ekledi.

Konferansta söz alan İslam Tarih, Sanat ve Kültür Araştırma Merkezi Orta Asya İncelemeleri Danışmanı Prof. Dr. Ashirbek Muminov, IRCICA Genel Direktörü Prof. Dr. Mahmud Erol Kılıç'ın katılımcılara gönderdiği mesajı okudu. Kılıç mesajında, etkinliğin her yıl düzenlenen ve alanında söz sahibi uzmanları bir araya getiren bir platform olması nedeniyle önemine vurgu yaptı.

Mesajında ayrıca, Özbekistan hükümetinin desteğiyle Uluslararası İslam Araştırmaları Akademisi işbirliğinde gerçekleştirilen bu çalışmanın İslam medeniyeti araştırmalarında bilgi paylaşımı için önemli bir zemin oluşturduğunu belirten Kılıç, konferans çalışmalarında başarı dileklerini iletti.

Muminov konuşmasının ardından IRCICA tarafından son yayımlanan birkaç kitabı, Özbekistan Uluslararası İslam Araştırmaları Akademisi kütüphanesine hediye edilmek üzere Rektör Kamilov'a sundu.

