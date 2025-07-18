Taşköprü Sarımsağının Hasadı Kavurucu Sıcaklarda Devam Ediyor

Taşköprü Sarımsağı Hasat Döneminde Zorlu Sıcaklar

Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde "beyaz altın" olarak adlandırılan Taşköprü sarımsağı'nın hasadı, bu yıl zaman zaman 40 dereceyi bulan sıcaklıkta, geleneksel yöntemlerle gerçekleştiriliyor. Avrupa Birliği (AB) ve Türkiye’de coğrafi işaret tescili bulunan bu özel ürün, yaklaşık 28 bin dekar alanda üretiliyor.

Dededen Toruna Geçen Geleneksel Hasat

Sarımsak üreticisi Engin Uysal, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Dededen toruna geleneksel yöntemlerle, el işçiliğiyle söküm gerçekleştiriyoruz" dedi. Yaz aylarının ortasında 35-40 derece sıcakta hasat sürecine girdiklerini belirten Uysal, hasat işleminin her ne olursa olsun yapılması gerektiğini vurguladı.

Taşköprü Sarımsağının Özellikleri

Uysal, Taşköprü sarımsağının dikkat çekici özellikleri arasında Avrupa Birliği tescilli bir ürün olmasını, uygun saklama koşullarında en az 10 ay raf ömrü bulunmasını ve keskin tadı ile aromasıyla tercih edilmesini saydı. "Parlak beyaz rengi ve yumuşak sapı ile tanınan sarımsak, diş renginin kırmızı ve pembemsi olmasıyla da diğer sarımsaklardan ayrılmaktadır" dedi.

İşçilerin Zorlu Çalışma Koşulları

İşçiler, kavurucu sıcak altında zor şartlarda sarımsak hasadını sürdürmeye devam ediyor. Ali Titrek, Sinop'un Boyabat ilçesinden gelerek Taşköprü'deki tarlalarda çalıştığını, sıcak havaya rağmen sabahları saat 07.00 gibi işe başladıklarını belirtti. Efor harcaması gereken bu işte dayanışmanın önemine değinen Titrek, sıcak havaya rağmen "Çalışmaya devam ediyoruz" dedi.

Diğer bir işçi Satı Kurişgil ise, sıcak hava koşullarına dikkat çekerek, "Bu işi en doğal şekilde yapıyoruz. Sıcak olsa da elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyoruz" ifadelerini kullandı.

Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde "beyaz altın" olarak nitelendirilen sarımsağın hasadı, zaman zaman 40 dereceyi bulan sıcaklıkta geleneksel yöntemlerle yapılıyor. Avrupa Birliği (AB) ve Türkiye'de coğrafi işaret tescili bulunan Taşköprü sarımsağı, bu yıl yaklaşık 28 bin dekarda üretiliyor. Kastamonu ve Taşköprü'nün yanı sıra çevre illerden gelerek sarımsak tarlasında çalışan işçiler, kavurucu sıcağa rağmen hasadı sürdürüyor.

Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde "beyaz altın" olarak nitelendirilen sarımsağın hasadı, zaman zaman 40 dereceyi bulan sıcaklıkta geleneksel yöntemlerle yapılıyor. Avrupa Birliği (AB) ve Türkiye'de coğrafi işaret tescili bulunan Taşköprü sarımsağı, bu yıl yaklaşık 28 bin dekarda üretiliyor. Kastamonu ve Taşköprü'nün yanı sıra çevre illerden gelerek sarımsak tarlasında çalışan işçiler, kavurucu sıcağa rağmen hasadı sürdürüyor.