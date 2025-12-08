DOLAR
42,54 0%
EURO
49,6 0%
ALTIN
5.756,15 0%
BITCOIN
3.911.571,55 0%

Tavas Belediyesi 1 Yılda 500’den Fazla Kişiye Ücretsiz Beslenme Danışmanlığı Sağladı

Tavas Belediyesi'nin ücretsiz beslenme danışmanlığı 1 yılda 500'den fazla kişiye ulaştı; 10 kg ve üzeri veren danışanlar Başkan Kadir Tatık ile başarılarını kutladı.

Yayın Tarihi: 08.12.2025 11:43
Güncelleme Tarihi: 08.12.2025 11:43
Tavas Belediyesi 1 Yılda 500’den Fazla Kişiye Ücretsiz Beslenme Danışmanlığı Sağladı

Tavas Belediyesi 1 yılda 500’den fazla vatandaşa ücretsiz beslenme danışmanlığıyla ulaştı

Tavas Belediye Başkanı Kadir Tatık, belediyenin ücretsiz olarak sunduğu beslenme danışmanlığı hizmetine başvuran ve 10 kilogramın üzerinde kilo veren danışanlarla bir araya gelerek onların sağlıklı yaşam başarılarını kutladı. Başkan Tatık, hizmetten faydalananların sayısının 500’den fazla olduğunu vurguladı.

Tavas Belediyesi Diyetisyen Uzmanı Ayşegül Atlıoğlu ile danışanlar, Başkan Tatık’a süreçteki sağlık durumları, kazanılan alışkanlıklar ve hayatlarındaki değişimler hakkında bilgi vererek sıcak bir sohbet gerçekleştirdi.

Danışanların yaşam kalitesi yükseldi

Tavas Belediyesi Diyetisyen Uzmanı Ayşegül Atlıoğlu: Obezite grubunda yer alan bazı danışanlarımız sağlıklı kilo aralığına ulaştı, fazla kiloya bağlı ağrılarından kurtuldu. Kilo fazlalığı nedeniyle hareket kısıtlılığı yaşayan danışanlarımızın hareket kabiliyeti arttı. Sağlıklı kilo kaybı sonrası tansiyon ve kan şekeri değerleri normale dönen danışanlarımız oldu. Ve en önemlisi; katılımcılarımızın kendine olan güvenleri güçlendi, istediklerinde neler başarabileceklerini bir kez daha gördüler.

Başkan Tatık'ın değerlendirmesi

Kadir Tatık: Tavas Belediyemizin tüm hemşehrilerimize yönelik Ücretsiz Beslenme Danışmanlığı hizmeti kapsamında, 1 yıl içinde 500’ün üzerinde vatandaşımıza sağlıklı beslenme yolculuklarında eşlik ettik. Bu kapsamda, belediyemiz tarafından ilk kez düzenlenen ve 10 kilo ve üzerinde sağlıklı kilo veren danışanlarımızın başarılarını taçlandırdığımız bu anlamlı buluşmada, bugün bir araya geldik. Danışanlarımız, bu süreçte yaşadıkları değişimleri, kazandıkları sağlıklı alışkanlıkları ve deneyimlerini bizlerle paylaştı. Sağlıklı bir yaşam için attıkları bu kararlı adımlardan dolayı tüm vatandaşlarımızı ve emek veren diyetisyenimiz Ayşegül Atlıoğlu’na gönülden tebrik ediyoruz. Tüm Tavaslı hemşehrilerimizin daha sağlıklı, daha mutlu ve sosyal hayatta daha aktif bir yaşam sürmesi için benzer farkındalık ve destek çalışmalarını artırarak sürdürmeye devam edeceğiz.

TAVAS BELEDİYE BAŞKANI KADİR TATIK, TAVAS BELEDİYE TARAFINDAN ÜCRETSİZ OLARAK HİZMET VEREN...

TAVAS BELEDİYE BAŞKANI KADİR TATIK, TAVAS BELEDİYE TARAFINDAN ÜCRETSİZ OLARAK HİZMET VEREN BESLENME DANIŞMANLIĞINA BAŞVURARAK 10 KİLOGRAMIN ÜZERİNDE KİLO VEREN KADINLARLA BİR ARAYA GELEREK SAĞLIKLI YAŞAMLARINI KUTLADI. BAŞKAN TATIK, BESLENME DANIŞMANLIĞI İLE İLGİLİ YAPTIĞI AÇIKLAMADA, 500’DEN FAZLA VATANDAŞIN BU HİZMETTEN FAYDALANDIĞINI BELİRTTİ.

TAVAS BELEDİYE BAŞKANI KADİR TATIK, TAVAS BELEDİYE TARAFINDAN ÜCRETSİZ OLARAK HİZMET VEREN...

İLGİLİ HABERLER

2025 Trafik Kanunu Taslağı: Cezalar 200 Bin TL'ye Kadar Yükseliyor

Torba Yasada Büyük Adım: Doğum İzni 6 Aya Çıkıyor, Ev Hanımlarına Emeklilik

İmplant SGK'ya mı Giriyor? TBMM'ye 4 Adet Teklifi

MGM Uyardı: 3 ve 6 Aralık'ta Hangi İllerde Kar Yağacak?

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Afyonkarahisar'da Hamsi Bereketi: Şuhut'ta Balık Tezgahları Hareketlendi
2
Menteşe Belediyesi Zabıta’dan Kapsamlı Etiket ve Gramaj Denetimi
3
Ekmek Kavgası Sona Erdi: Kedi ve Köpekler Dost Oldu
4
Çolakbayrakdar: Kocasinan'da Yerli ve Milli Üretimde Çığır Açıyoruz
5
Bilecikli Öğrenciler 4. Gülsin Onay Piyano Festivali'nden 3 Ödülle Döndü
6
Başkan Akın’dan İİhlas Muhabiri Suat Salgın’a geçmiş olsun ziyareti
7
Taşköprü'de 50 Yıllık Hayal: Çıraklıktan Dükkan Sahibine

İmplant SGK'ya mı Giriyor? TBMM'ye 4 Adet Teklifi

İstanbul'da Pastırma Yazı Sona Erdi: AKOM'dan Hafta Sonu 10 Derece Uyarısı

Torba Yasada Büyük Adım: Doğum İzni 6 Aya Çıkıyor, Ev Hanımlarına Emeklilik

MasterChef Final Ne Zaman? 2025'te Şampiyon Ne Zaman Belli Olacak?

2026 Asgari Ücret Zammı: Masadaki En Güçlü Senaryo ve Takvim

Ocak 2025 Memur ve Emekli Zammı Netleşti: Yeni Maaşlar ve Oranlar

İhtiyaç Kredisi Oranları Dibi Gördü: 2026 Öncesi En Düşük Faiz Veren Bankalar

İslam Memiş: 2026'nın Şampiyonu Gümüş — Gram 120 TL Hedefi

MGM Uyardı: 3 ve 6 Aralık'ta Hangi İllerde Kar Yağacak?

2025 Trafik Kanunu Taslağı: Cezalar 200 Bin TL'ye Kadar Yükseliyor

2026 Asgari Ücrette '5+5+1' Sürpriz Formülü ve Zam Tahminleri

Emekli Maaşları 19 Bin TL'ye Yaklaşıyor: Uzman Karakaş 'Kesinleşti' Dedi