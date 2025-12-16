DOLAR
42,71 -0,04%
EURO
50,27 -0,13%
ALTIN
5.874,61 0,56%
BITCOIN
3.727.377,89 -1,64%

Tavas’ta Recep Yazıcıoğlu Caddesi'ne Sıcak Asfalt — Ulaşım Konforu Artıyor

Denizli'nin Tavas ilçesinde Recep Yazıcıoğlu Caddesi'nde başlatılan sıcak asfalt ve altyapı çalışmalarıyla yol ve kaldırımlar modernize ediliyor.

Yayın Tarihi: 16.12.2025 14:33
Güncelleme Tarihi: 16.12.2025 14:33
Tavas’ta Recep Yazıcıoğlu Caddesi'ne Sıcak Asfalt — Ulaşım Konforu Artıyor

Tavas’ta Recep Yazıcıoğlu Caddesi'ne Sıcak Asfalt Çalışmaları

Ulaşım altyapısında konfor ve güvenlik hedefleniyor

DENİZLİ (İHA) – Denizli’nin Tavas ilçesinde ulaşım altyapısını güçlendirmeye yönelik yatırımlar kapsamında Recep Yazıcıoğlu Caddesi'nde sıcak asfalt serim çalışmaları başladı.

Toplam 930 metre uzunluğundaki Recep Yazıcıoğlu Caddesi, 8 metre yol genişliği ve her iki yönde ortalama 2,5 metre genişliğindeki modern kaldırımlarıyla yeniden düzenleniyor. Proje, yol ve yaya güvenliğini önceliklendiriyor.

Cadde boyunca bir gidiş–bir geliş trafik düzeni oluşturulurken, belirlenen noktalarda araç park alanları da inşa edildi. Yaklaşık 8 bin 900 metrekarelik asfalt alanını kapsayan çalışmalarda altyapının güçlendirilmesi amacıyla 6 bin ton PMT kullanıldı.

Üstyapı çalışmaları kapsamında ise 2 bin ton sıcak asfalt serimi yapılacak. Çalışmaların tamamlanmasıyla Recep Yazıcıoğlu Caddesi, hem sürücüler hem de yayalar için daha konforlu, güvenli ve estetik bir ulaşım hattı haline gelecek.

DENİZLİ’NİN TAVAS İLÇESİNDE ULAŞIM ALTYAPISINI GÜÇLENDİRMEYE YÖNELİK YATIRIMLAR KAPSAMINDA RECEP...

DENİZLİ’NİN TAVAS İLÇESİNDE ULAŞIM ALTYAPISINI GÜÇLENDİRMEYE YÖNELİK YATIRIMLAR KAPSAMINDA RECEP YAZICIOĞLU CADDESİNDE SICAK ASFALT SERİM ÇALIŞMALARI BAŞLADI.

DENİZLİ’NİN TAVAS İLÇESİNDE ULAŞIM ALTYAPISINI GÜÇLENDİRMEYE YÖNELİK YATIRIMLAR KAPSAMINDA RECEP...

İLGİLİ HABERLER

Selahattin Aydın Gözaltına Alındı: GAİN Medya Sahibine Yönelik İddialar

Aile Bakanlığı 3 Bin Personel Alımı Başvuruları Başladı — e-Devlet Üzerinden 15-26 Aralık

2026 Yılbaşı Tatili Kaç Gün Olacak? Tatil 4 Güne Çıkıyor

Sağlık Bakanlığı 26 bin 673 Personel Alımı 2026: Başvuru Tarihleri ve Kadrolar

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Bursa'da Baba ve Kızı Evlerinde Ölü Bulundu — Soruşturma Derinleşiyor
2
Mersin'de Sıcacık An: Çamurlu Ayakkabısını Çıkarıp Çorapla Markette Alışveriş Yaptı
3
Kahta'da Tır ile Hafif Ticari Araç Çarpıştı: 1 Yaralı
4
Yalova Göç İdaresi'nde Rüşvet Operasyonu: 9 Şüpheli, 1 Tutuklama
5
Muğla Büyükşehir ve GEKA’dan Akıllı Şehir Dönüşümü’ne Destek
6
Kahramanmaraş’ta Engelli Çiftin Çatısı Akan Evde Hayat Mücadelesi
7
Samsun'da İstiklal Meydanı ve Kurtuluş Yolu Yenileniyor

Sağlık Bakanlığı 26 bin 673 Personel Alımı 2026: Başvuru Tarihleri ve Kadrolar

Beyaz Show Kanal D'ye Dönüyor — Ne Zaman Başlıyor?

Bedelli Askerlik Ücreti ve Başvuru Takvimi: 2026 Zammından Önce Son Çıkış

Selahattin Aydın Gözaltına Alındı: GAİN Medya Sahibine Yönelik İddialar

Anahat Holding kimin? Gain Medya'ya operasyon, TMSF kayyum atadı

Müge Anlı'da Şok İddia: Emine Yıldırımcan ve 'Tespih Makinesi' Vahşeti

Şevkiye Dilara Yıldız Kimdir? Adli Tıp Testi Pozitif Çıktı

2026 Yılbaşı Tatili Kaç Gün Olacak? Tatil 4 Güne Çıkıyor

100 Bin İşçiye Kadro Müjdesi Geliyor mu? Bakan Işıkhan’dan Açıklama ve Tediye Tarihi

Aile Bakanlığı 3 Bin Personel Alımı Başvuruları Başladı — e-Devlet Üzerinden 15-26 Aralık

Gülşah Durbay Neden Öldü? Hastalığı ve Tıbbi Rapor

CarrefourSA A101 mi Olacak? Satış İddiaları ve Borsa Tepkisi