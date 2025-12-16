Tavas’ta Recep Yazıcıoğlu Caddesi'ne Sıcak Asfalt — Ulaşım Konforu Artıyor

Tavas’ta Recep Yazıcıoğlu Caddesi'ne Sıcak Asfalt Çalışmaları

Ulaşım altyapısında konfor ve güvenlik hedefleniyor

DENİZLİ (İHA) – Denizli’nin Tavas ilçesinde ulaşım altyapısını güçlendirmeye yönelik yatırımlar kapsamında Recep Yazıcıoğlu Caddesi'nde sıcak asfalt serim çalışmaları başladı.

Toplam 930 metre uzunluğundaki Recep Yazıcıoğlu Caddesi, 8 metre yol genişliği ve her iki yönde ortalama 2,5 metre genişliğindeki modern kaldırımlarıyla yeniden düzenleniyor. Proje, yol ve yaya güvenliğini önceliklendiriyor.

Cadde boyunca bir gidiş–bir geliş trafik düzeni oluşturulurken, belirlenen noktalarda araç park alanları da inşa edildi. Yaklaşık 8 bin 900 metrekarelik asfalt alanını kapsayan çalışmalarda altyapının güçlendirilmesi amacıyla 6 bin ton PMT kullanıldı.

Üstyapı çalışmaları kapsamında ise 2 bin ton sıcak asfalt serimi yapılacak. Çalışmaların tamamlanmasıyla Recep Yazıcıoğlu Caddesi, hem sürücüler hem de yayalar için daha konforlu, güvenli ve estetik bir ulaşım hattı haline gelecek.

