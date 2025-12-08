DOLAR
Tavşanlı'da Refüje Çıkan Otomobil: 2 Yaralı

Tavşanlı'da Adliye Işıklı Kavşağı'nda refüje çıkan otomobilde 2 kişi yaralandı; bir yolcu itfaiye ekiplerince sıkıştığı yerden çıkarıldı.

Yayın Tarihi: 08.12.2025 10:36
Güncelleme Tarihi: 08.12.2025 10:36
Kaza ve Müdahale

Kütahya’nın Tavşanlı ilçesinde çevreyolu üzerindeki Adliye Işıklı Kavşağında meydana gelen kazada, direksiyon hakimiyetini kaybeden otomobil orta refüje çıkarak durdu. Olayda 2 kişi yaralandı, yaralılardan biri itfaiye ekipleri tarafından sıkıştığı yerden çıkarıldı.

Kaza Detayları

Edinilen bilgilere göre, Kütahya istikametinden Tavşanlı yönüne seyir halindeki A.K. (45) idaresindeki 07 ARZ 144 plakalı otomobil, kavşağa yaklaşırken sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı ve orta refüje çarparak durabildi.

Müdahale ve Sağlık Durumu

Kaza ihbarının ardından çok sayıda sağlık, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. Kazada sürücü A.K. ile araçta yolcu olarak bulunan B.D. (32) yaralandı. Otomobilin içinde sıkışan yolcu B.D., itfaiye ekiplerinin yaklaşık yarım saat süren titiz çalışması sonucu bulunduğu yerden çıkarıldı.

Yaralılara olay yerinde ilk müdahale yapıldı ve ardından ambulanslarla Tavşanlı Doç. Dr. Mustafa Kalemli Devlet Hastanesine kaldırılarak tedaviye alındı. Yaralıların sağlık durumlarının stabil olduğu bildirildi.

Soruşturma

Olayla ilgili olarak polis tarafından geniş çaplı soruşturma başlatıldı.

