Tayland'da Çöken Tünelde Arama Kurtarma Çalışmaları Devam Ediyor

Nakhon Ratchasima'daki Tünel Çöküşü
Tayland'ın Nakhon Ratchasima bölgesinde inşaat aşamasındaki bir tünelin çökmesi sonucu enkaz altında kalan üç işçi için arama kurtarma çalışmaları hız kesmeden devam ediyor.
Yetkililerden Açıklama
Bölgeyetkilisi Kanatchon Sricharoen, Bangkok Post gazetesine verdiği demeçte, arama kurtarma köpeklerinin tünel alanında yaşam belirtisi tespit ettiğini belirterek, bu durumun ekiplerin moralini yükselttiğini ifade etti. Ayrıca, işçilerin kurtarılması için tüm imkanların seferber edildiğini vurguladı.
Ekiplerin Çabaları
Yetkililere göre, çökmenin tünel girişine 1,6 kilometre mesafede başladığı, işçilerin ise 600 metre uzağında mahsur kaldığı değerlendiriliyor. Ekipler, işçilere ulaşmak için zamana karşı yarışırken, oksijen sağlamak amacıyla bir kurtarma tüpünün de enkaza ulaştırılmaya çalışıldığı bildirildi.
Olay Yerinde Alınan Önlemler
Çöken tünelden toprak ve kayaların düşmeye devam ettiğini ifade eden yetkililer, başka göçüklerin yaşanmaması için tünel duvarlarını güçlendirdiklerini açıkladı.
Tünel Çökmesi Tarihi
Olay, 24 Ağustos tarihinde Çin-Tayland yüksek hızlı tren hattı inşaatı sırasında yaşandı ve tünelin bir kısmı çökmüştü. Yetkililer, olay sonrası tünelde 3 işçinin mahsur kaldığını bildirmişti.