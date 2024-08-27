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Tayland'da Çöken Tünelde Arama Kurtarma Çalışmaları Devam Ediyor

Nakhon Ratchasima'daki çöken tünelde mahsur kalan 3 işçi için arama kurtarma çalışmaları aralıksız sürmektedir.

Yayın Tarihi: 27.08.2024 10:55
Güncelleme Tarihi: 27.08.2024 10:55
Tayland'da Çöken Tünelde Arama Kurtarma Çalışmaları Devam Ediyor

Nakhon Ratchasima'daki Tünel Çöküşü

Tayland'ın Nakhon Ratchasima bölgesinde inşaat aşamasındaki bir tünelin çökmesi sonucu enkaz altında kalan üç işçi için arama kurtarma çalışmaları hız kesmeden devam ediyor.

Yetkililerden Açıklama

Bölgeyetkilisi Kanatchon Sricharoen, Bangkok Post gazetesine verdiği demeçte, arama kurtarma köpeklerinin tünel alanında yaşam belirtisi tespit ettiğini belirterek, bu durumun ekiplerin moralini yükselttiğini ifade etti. Ayrıca, işçilerin kurtarılması için tüm imkanların seferber edildiğini vurguladı.

Ekiplerin Çabaları

Yetkililere göre, çökmenin tünel girişine 1,6 kilometre mesafede başladığı, işçilerin ise 600 metre uzağında mahsur kaldığı değerlendiriliyor. Ekipler, işçilere ulaşmak için zamana karşı yarışırken, oksijen sağlamak amacıyla bir kurtarma tüpünün de enkaza ulaştırılmaya çalışıldığı bildirildi.

Olay Yerinde Alınan Önlemler

Çöken tünelden toprak ve kayaların düşmeye devam ettiğini ifade eden yetkililer, başka göçüklerin yaşanmaması için tünel duvarlarını güçlendirdiklerini açıkladı.

Tünel Çökmesi Tarihi

Olay, 24 Ağustos tarihinde Çin-Tayland yüksek hızlı tren hattı inşaatı sırasında yaşandı ve tünelin bir kısmı çökmüştü. Yetkililer, olay sonrası tünelde 3 işçinin mahsur kaldığını bildirmişti.

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