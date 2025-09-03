DOLAR
Tayland'da Parlamento Feshi: Phumtham Kararnamesi Sundu

Başbakan Vekili Phumtham Wechayachai, muhalefetin desteğini kaybetmesinin ardından parlamentonun feshi için kraliyet kararnamesi sundu; kral onaylarsa erken seçim olacak.

Yayın Tarihi: 03.09.2025 10:54
Güncelleme Tarihi: 03.09.2025 10:54
Tayland'da Parlamento Feshi: Phumtham Kararnamesi Sundu

Tayland'da Parlamento Feshi İçin Kraliyet Kararnamesi Sunuldu

Phumtham Wechayachai, ana muhalefet partisinin desteğini kaybetmesinin ardından parlamentoyu feshetmek üzere harekete geçtiğini açıkladı. The Nation gazetesinin aktardığına göre, yerine vekil olarak seçilen Phumtham yeterli destek sağlayamadı.

Parlamento Feshi

Phumtham Wechayachai kararın ardından parlamentoyu feshedecek kraliyet kararnamesini sunduğunu belirtti. Eğer Tayland Kralı Maha Vajiralongkorn kararnamenin altına imza atarsa, parlamento feshedilecek ve erken seçime gidilecek. Yeni hükümetin yılın sonunda veya 2026 yılı başında kurulması öngörülüyor.

Siyasi Destek ve Yeni Aday

Ana muhalefetteki Tayland Halk Partisi, iktidardaki Pheu Thai Partisindeki Paetongtarn Şinavatra'nın yerine vekil olarak seçilen Phumtham'a destek vermeyeceğini açıkladı. Parti yerine koalisyonun ikinci büyük ortağı Bhumjaithai Partisi lideri Anutin Charnvirakul'u yeni başbakan adayı olarak desteklediklerini duyurdu.

Sızdırılan Telefon Görüşmesi

Basına sızdırılan 17 dakikalık telefon görüşmesinde Paetongtarn Şinavatra'nın Hun Sen ile konuşurken "Amca" diye hitap ettiği ve Taylandlı askeri komutanı görevden alacağını söylediği duyuldu. Bhumjaithai Partisi, telefon görüşmesinin "ülkenin ve Tayland ordusunun egemenliğine ve esenliğine zarar verdiğini" belirterek koalisyondan çekildi; böylece Paetongtarn liderliğindeki hükümet çöküşün eşiğine geldi.

Tayland Anayasa Mahkemesi, önce Paetongtarn Şinavatra'yı görevden uzaklaştırdı, ardından "Hun Sen ile telefon görüşmesinde etik kuralları ihlal ettiği" gerekçesiyle görevinden azletti. Paetongtarn, Anayasa Mahkemesi tarafından görevden alınan son 17 yıldaki 5'inci başbakan oldu.

Tayland ile Kamboçya Arasındaki Sınır Gerilimi

Güneydoğu Asya'da 817 kilometrelik sınır telleriyle ayrılan Tayland ile Kamboçya uzun süredir toprak anlaşmazlığı yaşıyor. Sınır anlaşmasının ihlal edilmesi üzerine 28 Mayıs'ta bölgede kısa süreli çatışma yaşanmış, ordular sorunun barışçıl yolla çözülmesi konusunda anlaşma sağlamıştı.

Yaklaşık iki ay sonra, sınır hattında 24 Temmuz'da ikinci defa çıkan çatışmalarda iki ülkeden toplam 32 kişi hayatını kaybetti. Taraflar, Malezya'nın arabuluculuğunda bir araya gelerek "acil ve koşulsuz" ateşkesin devreye girmesi konusunda anlaşmaya vardı.

