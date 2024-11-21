Tayland'da Seri Katile İdam Cezası: Arkadaşını Siyanürle Öldürdü

Tayland'da seri katil kadın idam cezasına mahkum edildi

Tayland'da 14 kişiyi öldürdüğü gerekçesiyle yargılanan 36 yaşındaki Sararat Rangsiwuthaporn, ilk kez hakim karşısına çıkarak korkunç suçlarını savundu. Mahkeme, Sararat'ı arkadaşı Siriporn Khanwong'u siyanürle zehirleyip öldürmekten idam cezasına çarptırdı.

Cinayetlerin ardındaki karanlık tablo

Sanal kumar bağımlısı olduğu bildirilen Sararat, kurbanlarını zehirleyerek öldürmeden önce binlerce dolar dolandırmakla suçlanıyor. Siriporn'un zehirlenerek öldürüldüğünün belirlenmesinin ardından, polis, Sararat'ın daha önceki cinayetlerine dair kanıtlara ulaştı.

İşbirliği yapanlar ceza aldı

Siriporn'un cinayetiyle ilgili davada yargılanan Sararat'ın eski eşi olan polis subayına 16 ay, avukatına ise 2 yıl hapis cezası verildi. Bu kişiler, Sararat ile işbirliği yaptıkları gerekçesiyle mahkum oldular.

Aileden adalet açıklaması

Maktul Siriporn'un annesi, idam kararının ardından yaptığı açıklamada, "Mahkemenin kararı adil. Kızıma onu çok özlediğimi ve adaletin yerini bulduğunu söylemek istiyorum." ifadelerini kullandı.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.