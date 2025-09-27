Tayland, Kamboçya'ya sınır sorununda barışçıl çözüm çağrısı

BM 80. Genel Kurulu'nda Sihasak Phuangketkeow'un mesajı

Tayland Dışişleri Bakanı Sihasak Phuangketkeow, ABD'nin New York kentinde düzenlenen Birleşmiş Milletler (BM) 80. Genel Kurulundaki konuşmasında, Kamboçya ile yaşanan sınır gerilimine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Sihasak, Kamboçya'nın "başından beri bir sınır anlaşmazlığını uluslararası bir çatışmaya dönüştürmek istediğini" savunarak Phnom Penh yönetiminin kendini "mağdur olarak göstermeye çalıştığını" ileri sürdü.

BM salonunda Kamboçyalı meslektaşıyla görüştüğünü belirten Sihasak, "BM salonunda Kamboçyalı meslektaşımla bir araya geldim. Barış diyaloğu, karşılıklı güven ve itimat hakkında konuştuk. Bu, daha sonra ABD tarafından düzenlenen gayriresmi dörtlü istişarelerde de vurgulandı." dedi.

Sihasak, söz konusu gayriresmi toplantılarda Kamboçya tarafının söylediklerinin, Kamboçyalı bakanın BM Genel Kurulu'ndaki konuşmasından farklı olduğunu ifade ederek, "Bu, Kamboçya'nın gerçek niyetini ortaya koyuyor." şeklinde konuştu.

Ateşkesin hâlâ kırılgan olduğunu vurgulayan Sihasak, aynı zamanda sınır boyunca barış ve istikrarı zedeleyen olaylara dikkat çekti. Bakan, "Ne yazık ki, Kamboçya'nın sivilleri Tayland topraklarına yönlendirmesi ve son zamanlardaki ateş açmaları da dahil olmak üzere devam eden provokasyonları, sınır boyunca barış ve istikrarı baltaladı." ifadelerini kullandı.

Sihasak, bu eylemlerin "Tayland'ın egemenliğini, toprak bütünlüğünü ve ateşkes anlaşmasını ihlal ettiğini" belirtti ve ülkesinin barıştan yana olmaya devam edeceğini vurguladı.

"Kamboçya ile ilgili mevcut soruna barışçıl bir çözüm bulmak için elimizden gelen her şeyi yapacağız. Aynı zamanda Tayland, egemenliğimizi ve toprak bütünlüğümüzü savunmada her zaman kararlı bir duruş sergileyecektir."

Bakan Sihasak, haberin sonunda Kamboçya'yı mevcut mekanizmalar ve barışçıl diyalog yoluyla farklılıkları çözmek üzere birlikte çalışmaya davet etti.