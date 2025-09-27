Tayland, Kamboçya'ya sınır sorununda barışçıl çözüm çağrısı

Tayland Dışişleri Bakanı Sihasak, BM 80. Genel Kurulu'nda Kamboçya'yı sınır sorununu barışçıl yollarla çözmeye çağırdı.

Yayın Tarihi: 27.09.2025 23:33
Güncelleme Tarihi: 27.09.2025 23:33
Tayland, Kamboçya'ya sınır sorununda barışçıl çözüm çağrısı

Tayland, Kamboçya'ya sınır sorununda barışçıl çözüm çağrısı

BM 80. Genel Kurulu'nda Sihasak Phuangketkeow'un mesajı

Tayland Dışişleri Bakanı Sihasak Phuangketkeow, ABD'nin New York kentinde düzenlenen Birleşmiş Milletler (BM) 80. Genel Kurulundaki konuşmasında, Kamboçya ile yaşanan sınır gerilimine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Sihasak, Kamboçya'nın "başından beri bir sınır anlaşmazlığını uluslararası bir çatışmaya dönüştürmek istediğini" savunarak Phnom Penh yönetiminin kendini "mağdur olarak göstermeye çalıştığını" ileri sürdü.

BM salonunda Kamboçyalı meslektaşıyla görüştüğünü belirten Sihasak, "BM salonunda Kamboçyalı meslektaşımla bir araya geldim. Barış diyaloğu, karşılıklı güven ve itimat hakkında konuştuk. Bu, daha sonra ABD tarafından düzenlenen gayriresmi dörtlü istişarelerde de vurgulandı." dedi.

Sihasak, söz konusu gayriresmi toplantılarda Kamboçya tarafının söylediklerinin, Kamboçyalı bakanın BM Genel Kurulu'ndaki konuşmasından farklı olduğunu ifade ederek, "Bu, Kamboçya'nın gerçek niyetini ortaya koyuyor." şeklinde konuştu.

Ateşkesin hâlâ kırılgan olduğunu vurgulayan Sihasak, aynı zamanda sınır boyunca barış ve istikrarı zedeleyen olaylara dikkat çekti. Bakan, "Ne yazık ki, Kamboçya'nın sivilleri Tayland topraklarına yönlendirmesi ve son zamanlardaki ateş açmaları da dahil olmak üzere devam eden provokasyonları, sınır boyunca barış ve istikrarı baltaladı." ifadelerini kullandı.

Sihasak, bu eylemlerin "Tayland'ın egemenliğini, toprak bütünlüğünü ve ateşkes anlaşmasını ihlal ettiğini" belirtti ve ülkesinin barıştan yana olmaya devam edeceğini vurguladı.

"Kamboçya ile ilgili mevcut soruna barışçıl bir çözüm bulmak için elimizden gelen her şeyi yapacağız. Aynı zamanda Tayland, egemenliğimizi ve toprak bütünlüğümüzü savunmada her zaman kararlı bir duruş sergileyecektir."

Bakan Sihasak, haberin sonunda Kamboçya'yı mevcut mekanizmalar ve barışçıl diyalog yoluyla farklılıkları çözmek üzere birlikte çalışmaya davet etti.

İLGİLİ HABERLER

Ümraniye'de Öğrencilere Her Akşam Ücretsiz Öğrenci Lokantası

2025'te Ev Hanımlarına Müjde: Emeklilik ve Nakit Destek Paketi

Bakanlık Açıkladı: Baklava, Sucuk, Peynir ve Zeytinyağında Hileli Ürünler Listesi

Ziraat Bankası'ndan Rekor Promosyon: Yatağan Personeline 97.000 TL

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Anjelika Akbar Kibyra Antik Kenti'nde Konser Verdi
2
Kars Digor'da Akraba Kavgası: 5 Kişi Yaralandı
3
Ali Jadallah'ın Leaving Home'ı Yılın Fotoğrafı — AA Siena'da Öne Çıktı
4
Bursa İnegöl'de Küresel Sumud Filosu'na Destek Yürüyüşü
5
Bursa'da Gazze ve Küresel Sumud Filosu'na Destek Nöbeti
6
Tayland, Kamboçya'ya sınır sorununda barışçıl çözüm çağrısı
7
Kilis'te Motosiklet Kazası: İki Araç Çarpıştı, 3 Kişi Yaralandı

29 Eylül'e Dikkat: OGM 45 İlde 262 Daimi İşçi Alıyor

Ümraniye'de Öğrencilere Her Akşam Ücretsiz Öğrenci Lokantası

Türkiye-ABD Arasında Tarihi Nükleer İşbirliği Mutabakatı İmzalandı

Ziraat Bankası'ndan Rekor Promosyon: Yatağan Personeline 97.000 TL

Esnafa 3 Ay Ertelemeli Masrafsız Kredi: Şekerbank'tan Ahilik Haftası Desteği

Canik'te şartsız burs: Üniversiteye yerleşen öğrencilere 4 yıl boyunca destek

Türkiye Finans'tan Emeklilere Rekor Promosyon: 29.500 TL'ye Varan Ödeme

2025'te Ev Hanımlarına Müjde: Emeklilik ve Nakit Destek Paketi

Bakanlık Açıkladı: Baklava, Sucuk, Peynir ve Zeytinyağında Hileli Ürünler Listesi

Yalova'da 3 Büyük İhale: Çocuk Parkından Medikal Gaza Tarihler Belli

EGM Promosyonunda Rekor Talep: 270 Bin TL Nakit ve 600 Bin TL Faizsiz Kredi

MEB'den Öğretmenlere Müjde: Divarese'de %60'a Varan İndirim Başladı