Tayvan Çevresinde Çin Askeri Tatbikatı: 25 Hava Aracı ve 7 Gemi Tespit Edildi

Tayvan Çevresinde Askeri Hareketlilik

Tayvan Adası çevresinde gerçekleştirilen askeri tatbikat kapsamında, Çin'e ait 25 askeri hava aracı ve 7 gemi belirlenmiştir. Bu gelişmeler, Çin'in bölgedeki askeri etkinliğini artırma çabalarının bir parçası olarak değerlendirilmektedir.

Hava ve Deniz Uçuşları

Tayvan Savunma Bakanlığının yaptığı açıklamaya göre, saat 08.00 itibarıyla 25 askeri hava aracı uçuş gerçekleştirmiştir. Bu uçuşların 16'sının, "orta çizgi" olarak adlandırılan ve tarafların etki alanlarını sınırladığı varsayılan sınırın ötesine geçerek Tayvan'ın Hava Savunma Tanımlama Bölgesi (ADIZ) içinde bulunduğu bildirilmektedir. Ayrıca, ada çevresinde 7 savaş gemisi de tespit edilmiştir.

Askeri Tatbikat Detayları

Çin ordusu, gece saatlerinde başlayan tatbikatın detaylarını paylaşarak, "Müşterek Kılıç-2024B" isimli tatbikatın kara, hava, deniz ve roket kuvvetlerini kapsadığını duyurmuştur. Komutanlık sözcüsü Li Şi, tatbikatın, Tayvan bağımsızlık yanlılarına karşı güçlü bir caydırıcılık amaçladığını belirtmiştir.

Tayvan'ın Tepkisi

Tayvan Savunma Bakanlığı, Çin ordusunun eylemlerini "irrasyonel ve provokatif" olarak nitelendirirken, gereğinde karşı önlemler alacaklarını ifade etti. Ayrıca bu durum, Tayvan'ın yeni lideri Lai Ching-te'nin ilk "Ulusal Gün" konuşmasından sonra gerçekleşmiştir. Lai, 10 Ekim'de yaptığı konuşmada, Pekin yönetiminin Tayvan'ı temsil etme hakkı olmadığını vurgulamıştır.

Pekin'in Tepkisi

Pekin yönetimi, Lai'nin bu sözlerine sert bir yanıt vermiştir. Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mao Ning, Lai'nin ifadelerinin bağımsızlık iddialarının yeni bir versiyonu olduğunu ve Tayvan Boğazı'ndaki gerilimleri artırma niyetini ortaya koyduğunu belirtmiştir.

Tayvan'ın Durumu ve Gelecek Perspektifi

Tayvan, 1949'dan bu yana fiili bağımsızlık sürdürmekte olup, Çin, adayı kendi topraklarının bir parçası olarak gördüğünü her fırsatta dile getirmektedir. Pekin yönetimi, gerekirse güç kullanma ihtimalinden de bahsetmektedir.