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Tayvan, Çin'den Askeri Hareketliliği Durdurmasını Talep Etti

Tayvan, Çin'in Ada çevresindeki askeri hareketliliğine son vermesi çağrısında bulundu. Bölgesel gerilimler artıyor.

Yayın Tarihi: 11.12.2024 12:51
Güncelleme Tarihi: 11.12.2024 12:51
Tayvan, Çin'den Askeri Hareketliliği Durdurmasını Talep Etti

Tayvan, Çin'den Askeri Hareketliliği Durdurmasını Talep Etti

Tayvan, egemenlik ihtilafı içinde bulunduğu Çin'den, Ada çevresindeki askeri hareketliliği durdurmasını istedi. Adada ve yakın sularda bulunan çok sayıda askeri hava aracı ve gemi, Tayvan Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada "Çin Halk Kurtuluş Ordusu'nun ilk ada zincirindeki konuşlanmasının, Tayvan Boğazı'nda barışı tehdit ettiği, bölgesel gerilimleri artırdığı ve uluslararası trafiği aksattığı" ifade edildi.

Uluslararası Destek Çağrısı

Açıklamada, Çin Komünist Partisi'ne (ÇKP) askeri tehdidin sona erdirilmesi için çağrıda bulunularak, Tayvan'ın tüm demokrasileri, Çin'in bölgesel istikrara yönelik tehlikeli eylemlerine karşı çıkmaya davet ettiği belirtildi.

Askeri Hareketlilik ve Tespitler

Tayvan Savunma Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Doğu Çin Denizi, Tayvan Boğazı ve Güney Çin Denizi'ndeki Çin donanmasının hareketliliği güvenlik riski ve bölgesel istikrarsızlık oluşturduğu vurgulandı. Bakanlık, Tayvan Silahlı Kuvvetleri'nin durumu izleyeceğini ve gereken tepkileri vereceğini kaydetti.

Bakanlığın daha önceki bir açıklamasında, Tayvan Adası'nın çevresinde 53 askeri hava aracı ve 19 geminin tespit edildiği ifade edildi. Dün akşamdan bu sabah saatlerine kadar 53 askeri hava aracının Ada çevresinde görüldüğü bildirilmişti. Bunlardan 23'ü, Tayvan'ın "Hava Savunma Tanımlama Bölgesi" ilan ettiği alanın sınırlarını aştı.

Askeri Tatbikat İhtimali

Çin'in, Tayvan'ın karşı kıyısındaki Cıciang ve Fucien eyaletlerinde 7 hava sahası bölgesini kapattığı ve askeri hareketliliğin günlük tatbikatların habercisi olabileceği değerlendiriliyor. Çin, Tayvan lideri Lai Ching-te'nin Pasifik ada ülkeleri Marshall Adaları, Tuvalu ve Palau'yu ziyaretini ve ardından ABD'nin Hawaii ile Guam'a uğrayarak temaslarda bulunmasına sert tepki göstermişti.

1949'dan bu yana fiili bağımsızlık sürecini sürdüren Tayvan, Çin yönetiminin askeri baskısını artırdığı bir dönemde, izlediği politikayla bölgedeki gerilimi daha da tırmandırma riski taşıyor. Pekin yönetimi, Tayvan'ın ana kara ile yeniden birleşmesi için gerekirse güç kullanma tehdidinde bulunmaktan çekinmeyeceğini daha önce ifade etmişti.

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