Tayvan, Çin Saldırısına Karşı Deniz Tatbikatı Düzenledi

Tayvan'dan İşgale Hazırlık

Tayvan, Pekin ile artan gerilimler ortamında, olası bir Çin saldırısına karşı deniz tatbikatı düzenledi. Tayvan basınındaki haberlere göre, bu tatbikat, Tayvan donanmasının "saldırgan Çin donanmasının geri püskürtülmesini" simüle etmesini sağladı.

Tatbikat Detayları

Tatbikatta, "Kuang Hua VI" sınıfı füze botları, "Tuo Chiang" sınıfı korvetler ve "Da Wu" sınıfı kurtarma römorkörü gibi çeşitli gemiler yer aldı. Yetkililer, tatbikatın Tayvan'ın en büyük limanı ve uluslararası ticaret merkezi olarak kabul edilen Kaohsiung açıklarında gerçekleştirildiğini belirtti.

Stratejik Önemi

Kaohsiung Limanı, Çin kuvvetlerinin Tayvan'a çıkarma yapması durumunda ikmal açısından kritik bir öneme sahip. Tayvan, bu tatbikatlarla Çin'den gelebilecek olası bir işgali caydırmayı hedefliyor. Ayrıca, Tayvan, Çin'in çevresindeki sularda askeri faaliyetlerini durdurmasını talep ediyor ve bu eylemlerin boğaz bölgesindeki barış ve istikrarı zedelediğini vurguluyor.

Çin'in Askeri Faaliyetleri

Çin, Tayvan'ın işgale karşı koyma kararlılığını ve kapasitelerini test etmek amacıyla bölgeye rutin olarak gemi ve uçak gönderiyor. Bu durum, Tayvan'ın savaş uçaklarını havalandırmasına ve füze sistemlerini etkinleştirmesine neden oluyor.

Pekin'in 'Tek Çin' İlkesi

Çin, Tayvan'ı kendi topraklarının bir parçası olarak görürken, 1949'da Çin Halk Cumhuriyeti'nin kurulmasından bu yana fiili bir bağımsızlık süreci yaşıyor. Pekin yönetimi, 'Tek Çin' ilkesini vurgulayarak, kendisini tanıyan ülkelerin Tayvan ile resmi ilişki kurmasına ve silah satmasına karşı çıkıyor. Son yıllarda, Tayvan üzerindeki askeri baskısını artıran Çin, gerekirse askeri güç kullanmaktan çekinmeyeceğini ifade ediyor.