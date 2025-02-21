Tayvan'da Çin'e Ait 28 Askeri Hava Aracı ve 7 Geminin Tespiti

Tayvan çevresinde Çin'e ait 28 askeri hava aracı ve 7 savaş gemisi tespit edildi. Durum yakından izleniyor.

Yayın Tarihi: 21.02.2025 11:37
Güncelleme Tarihi: 21.02.2025 11:37
Tayvan'da Çin'e Ait 28 Askeri Hava Aracı ve 7 Geminin Tespiti

Tayvan Adası'nda Askeri Hareketlilik

Tayvan Adası'nın çevresinde Çin'e ait 28 askeri hava aracı ve 7 savaş gemisi tespit edildi. Tayvan Savunma Bakanlığı, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı açıklamada, dün akşamdan sabah saatlerine kadar bu askeri varlıkların gördüğünü bildirdi.

Orta Çizgi ve Hava Savunma Tanımlama Bölgesi

Bakanlık, 28 hava aracından 25'inin, Tayvan Boğazı'ndaki taraflar arasında etki alanlarını ayıran "orta çizgi"yi geçtiğini ve Tayvan’ın Hava Savunma Tanımlama Bölgesi (ADIZ) olarak belirlenen alanın kuzey, orta, güneybatı ve güneydoğu bölgelerinde uçtuğunu ifade etti.

Askeri Gözlemler ve Yanıtlar

Ayrıca, bakanlık, ada çevresindeki durumu izleyen Tayvan ordusunun gerekirse yanıt verdiğini belirtti. Geçtiğimiz gün de 36 hava aracının uçuşu tespit edildi; bunlardan 29'u orta çizgiyi geçerek ADIZ'da yer aldı.

Çin-Tayvan Anlaşmazlığı

Çin, Tayvan'ı topraklarının bir parçası olarak görürken, Tayvan 1949'dan bu yana fiili bağımsızlık sürdürmektedir. Bu iki taraf arasındaki anlaşmazlık, iç savaş sonrası ortaya çıkan ayrılık ve egemenlik ihtilafı ile devam ediyor.

Pekin yönetimi son yıllarda, Tayvan üzerindeki askeri baskıyı artırarak, ada ile ana kara arasında yeniden birleşme amacını vurgulamakta ve gerekirse güç kullanmaktan çekinmeyeceğini belirtmektedir. Ayrıca Çin, Tayvan Boğazı’nı kendi kara suları olarak değerlendirirken, bölgedeki yabancı askeri varlıklarına karşı çıkmaktadır. Yabancı donanmaların bölgedeki faaliyetleri ise ülkeler arasında gerginliğe yol açmaktadır.

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