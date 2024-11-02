Tayvan'da Kong-rey Tayfunu'nun Vurduğu Hasar ve Can Kaybı

Tayvan’da Kong-rey Tayfunu Sonrası Durum

Tayvan, Kong-rey Tayfunu'nun etkileriyle sarsıldı. Resmi kaynaklara göre, tayfun sonucunda 3 kişi yaşamını yitirdi ve 690 kişi yaralandı.

Hasar ve Acil Durum Bildirimleri

Acil Durum Operasyon Merkezi (CEOC), tayfunun neden olduğu maddi kayıplar hakkında 10 bin 831 vaka bildirildiğini duyurdu. Yaşamını yitirenlerin başında, Nantou ilinde devrilen bir ağacın çarptığı 56 yaşındaki bir kadın yer alıyor. Ayrıca, başkent Taipei'de motosiklet kullanan 48 yaşındaki bir birey ve Taoyuan'da inşaatta çalışan göçmen işçi de hayatını kaybedenler arasında.

Yaralanmalar ve Barınma Durumu

Şiddetli fırtına ve sellerden dolayı yaralanan 690 kişi, çeşitli hastanelerde tedavi ediliyor. Tayfundan etkilenenler için kurulan 10 acil durum barınağında 155 kişi hâlâ kalıyor.

Altyapı ve Tarımda Hasar

Tayfun, Ada genelinde ciddi hasara yol açtı. Evler, yollar ve kritik altyapılar zarar gördü. Ayrıca, 950 binden fazla hanenin elektriği kesildi ve 63 binden fazla hanenin suyu temin edilemedi. Hsinchu, Taoyuan ve Hualien’de yollar kapandı ve bu bölgelerdeki ulaşım alt üst oldu. Tarımda ise, 480 milyon Yeni Tayvan doları (yaklaşık 15 milyon dolar) maddi zarara neden oldu.

Tayfunun Seyri ve Etkileri

Kong-rey Tayfunu, 31 Ekim tarihinde Tayvan’ın güneydoğusundaki Taitung ilinin Çınggong kasabasına ulaştıktan sonra, kuzey yönünde ilerleyerek tropikal depresyona dönüştü. Tayfunun rüzgar hızı saatte 184 kilometreye kadar ulaştı. Tayfunun etkileri nedeniyle, Tayvan’ın karşı kıyısındaki Çin’in Fucien eyaletinde de alarm durumu ilan edildi.