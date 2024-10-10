DOLAR
34,19 0,09%
EURO
37,48 -0,11%
ALTIN
2.886,33 -0,6%
BITCOIN
2.071.869,51 -0,27%

Tayvan Lideri Lai'nin Konuşmasına Çin'den Sert Yanıt

Çin, Tayvan lideri Lai'nin 'Pekin'in Tayvan'ı temsil etme hakkı yok' sözlerine tepki gösterdi.

Yayın Tarihi: 10.10.2024 16:28
Güncelleme Tarihi: 10.10.2024 16:28
Tayvan Lideri Lai'nin Konuşmasına Çin'den Sert Yanıt

Çin, Tayvan Liderinin Ulusal Gün Konuşmasına Cevap Verdi

Çin, egemenlik ihtilafı yaşadığı Tayvan'ın lideri Lai Ching-te'nin, Ulusal Gün konuşmasında "Pekin yönetiminin Tayvan'ı temsil etme hakkı yoktur" şeklindeki ifadelerine sert bir yanıt verdi.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mao Ning'den Açıklamalar

Pekin'deki günlük basın toplantısında, Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mao Ning, Lai'nin açıklamalarının, Tayvan Boğazı'ndaki tarihsel bağları koparmayı amaçladığını savundu. Mao, bu tür ifadelerin aynı bağımsızlık tezinin farklı versiyonları olduğunu belirtti ve Lai’nin bu sözleriyle yeniden bağımsızlık konusunda inadını ortaya koyduğunu ifade etti.

Çin'in Tek Hükümeti Vurgusu

Yalnızca bir Çin'in olduğu ve Tayvan'ın bunun ayrılmaz bir parçası olduğu vurgusunu yapan Mao, "Çin Halk Cumhuriyeti, Çin'in tamamını temsil eden tek meşru hükümettir; bu gerçeği değiştiremez" dedi.

Tayvan Lideri Lai Ching-te'nin Görüşleri

Tayvan lideri Lai Ching-te, Ulusal Gün konuşmasında, Pekin'in Tayvan'ı temsil etme hakkını reddetti ve "Çin Cumhuriyeti'nin egemenliği halka aittir" açıklamasında bulundu. Lai ayrıca, ülkesinin bağımsızlık ve egemenlik mücadelesine devam edeceğini belirtti.

Yılda bir kez düzenlenen seçimle başkanlık görevine gelen Lai, yetki devrinin ardından açıklamalarında her zaman bağımsızlık vurgusu yaptı. Bu bağlamda, Çin'in askeri tatbikatları ile doğrudan müdahale kaygılarını artırdığı dönemlerde de bağımsızlık üzerine durdu.

Çin-Tayvan Anlaşmazlığının Tarihçesi

İkinci Dünya Savaşı sonrası, Çan Kay-şek liderliğindeki Çin Milliyetçi Partisi (Koumintag) ile Mao Zıdong’un önderliğindeki Çin Komünist Partisi (ÇKP) arasındaki iç savaş sonucunda 1949'da Çin Halk Cumhuriyeti ilan edilmiştir. Yenilen Koumintag üyeleri, Tayvan'da Çin Cumhuriyeti hükümetini sürdürdü. Geçen 74 yılda, Tayvan fiili bağımsızlık kazandı ancak Çin, bunu kabul etmemektedir.

Askeri Baskı ve Siyasi Gelişmeler

Pekin yönetimi, son yıllarda Tayvan üzerindeki askeri baskıyı artırarak, kuvvet kullanma ihtimalini açıkça ifade etti. Tayvan lideri Lai Ching-te, Çin tarafından bağımsızlık yanlısı olarak nitelendirilmekte ve Pekin yönetimi tarafından birtakım eleştirilere maruz kalmaktadır. DPP’nin bağımsızlık temelindeki siyasi duruşu, Çin'in itirazlarını beraberinde getirmeye devam ediyor.

İLGİLİ HABERLER

Sabah 09.00'da taze destek müjdesi geldi! Ücretsiz ulaşım desteği sağlanacak

Kasım'da ekmek fiyatları kaç TL olacak? Fırıncılar Odası Başkanı bizzat açıkladı

Aylık taksitler yerle bir! 75.000 TL kredi çekmek son 6 ayda hiç bu kadar ucuz olmamıştı!

Vergi dilimine müdahale İSO’dan! Çalışanın maaşından kesilen vergiye düzenleme

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Kırıkkale'de Otomobil Yangını: Sürücü Ağır Yaralandı
2
TBMM Genel Kurulu'nda Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele ve Tarım Politikaları Üzerine Tartışmalar
3
Kamu Başdenetçisi Malkoç, İsrail'i Ombudsmanlık Birliklerinden Çıkarma Çağrısında Bulundu
4
Samsun'da Garbiyatçılık Sempozyumu Düzenlendi
5
Diyarbakır Cezaevi Restorasyonu Başladı
6
Burdur'da Organa Bağış Yapan Aile 4 Hastaya Umut Oldu
7
İsrail'in Doğu Kudüs'teki UNRWA Arazisine Yasa Dışı Konut İnşa Planı

Kredi kullanacaklar o bankaların kulaklarını çınlatacak! 20.000 TL- 50.000 TL faizsiz dağıtılacak

Artan kırmızı et fiyatlarına istinaden bakanlık teyakkuza geçti! Yerin dibine inecek

Kasım'da ekmek fiyatları kaç TL olacak? Fırıncılar Odası Başkanı bizzat açıkladı

Torba Yasa ile reform bombası patladı! Yasada herkese birşey var! Kadro, Emeklilik, Ek Gösterge...

6.000 TL ile istediğinizi alacaksınız! Mobil uygulamayı kullanan yaşadı

Asgari ücret zammı ile yeni hesaplar tamam! 28.000 TL olacak

O tarihe kadar gidene 400.000 TL destek! Karşılıksız o başvuruyu yapana verilecek

Aylık taksitler yerle bir! 75.000 TL kredi çekmek son 6 ayda hiç bu kadar ucuz olmamıştı!

SGK emeklilerine Ekim desteği! 3.000 TL+ 2.000 TL ödenecek

Vergi dilimine müdahale İSO’dan! Çalışanın maaşından kesilen vergiye düzenleme

Sabah 09.00'da taze destek müjdesi geldi! Ücretsiz ulaşım desteği sağlanacak

Türkiye'yi adeta saracak 47 ilde TOKİ müjdesi! Yüzlercesi aynı anda satılacak