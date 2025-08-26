TBB'den 53 Belediyeye 54 Araç Hibe Edildi

TBB 53 Belediye İçin 54 Yeni Aracı Teslim Etti

Türkiye Belediyeler Birliği (TBB), 53 belediyeye 54 yeni araç desteğinde bulundu. Törende araçların belediyelere teslimi, Çankaya Belediyesinin İlkbahar Mahallesi'ndeki yerleşkesinde gerçekleştirildi.

Törende Vahap Seçer'in Mesajı

TBB Başkan Vekili ve Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, törende CHP'li belediye başkanlarına yönelik operasyonları eleştirdi. Seçer, belediye başkanlarının farklı nedenlerle görevlerinden uzaklaştırılıp cezaevlerinde tutulmasına vicdanlarının razı olmadığını belirterek şöyle dedi: "Hukuk, demokrasi buna bir anlam veremiyor. Bizim belediye başkanlarımızın yeri 14,5 metrekarelik Silivri'deki zindanlar, hücreler değil, halkın yanıdır, görevleri o halka hizmet etmektir."

Seçer, hukukun tüm partililere eşit uygulanması gerektiğini vurgulayarak, "Sana ayrı, bana ayrı hukuk demokrasinin, hukuk devleti anlayışı içinde olan bir devletin razı geldiği bir durum değildir. Bu ülkeyi hepimiz seviyoruz. Hangi partiye mensup olursak olalım, hepimiz hizmet yarışı içindeyiz."

Barış ve Yerel Yönetimler

Konuşmasında, terörsüz Türkiye sürecine işaret eden Seçer, tutuklu belediye başkanlarının özgür olması gerektiğinin altını çizdi: "Barış yerelden başlar. Biz kentlerimizin barış elçisiyiz. Kentlerimizde barışın, kardeşliğin, birlikte yaşama hukukunun geliştirilmesinin teminatı belediye başkanlarıdır."

Ayrıca bakanlıkların ve ilgili kurumların belediye başkanlarına adaletli ve eşit davranması gerektiğini belirten Seçer, parti ayrımı gözetmeksizin ortak noktalarının vatandaşa en güzel hizmeti sunmak olduğunu ifade etti.

TBB'nin Araç Dağıtım Rakamları

Vahap Seçer, TBB'nin dağıtımına ilişkin veri paylaşarak şunları aktardı: "TBB'nin 5 Haziran 2024'ten bu yana 287 belediyeye 349 araç hibe ettiğini" söyledi. Seçer, bunun dışında 115 aracın siparişlerinin verildiğini ve alımların tamamlandığını belirterek, "Eylül ve ekim aylarında bunların 114 belediyemize dağıtımını yapacağız. Bu 115 araçla 402 belediyemize 464 hizmet aracı hibe etmiş olacağız."

Tören sonunda Vahap Seçer, araçların belediyelere hayırlı olmasını dileyerek, belediye başkanlarına 54 yeni aracın sembolik anahtarlarını teslim etti.

