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TBMM 28. Yasama Dönemi İkinci Devre Başkanlık Divanı Toplantısı Yapıldı

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, 28. Yasama Dönemi ikinci devre Başkanlık Divanı'nın ilk toplantısını gerçekleştirdi.

Yayın Tarihi: 16.06.2025 15:22
Güncelleme Tarihi: 16.06.2025 15:22
TBMM 28. Yasama Dönemi İkinci Devre Başkanlık Divanı Toplantısı Yapıldı

28. Yasama Dönemi İkinci Devre Toplantısı

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Numan Kurtulmuş başkanlığında, 28. Yasama Dönemi ikinci devre Başkanlık Divanı'nın ilk toplantısı gerçekleştirildi. Toplantı, TBMM Başkanlık Divanı Toplantı Salonu'nda düzenlendi.

Katılımcılar

Toplantıya, TBMM başkanvekilleri, TBMM idare amirleri ve katip üyeleri katıldı. Önemli konuların gündeme alındığı bu toplantı, basına kapalı olarak gerçekleştirildi.

Bu toplantı ile birlikte, TBMM’nin yasama sürecinin ikinci devresi için hazırlıklar başlamış oldu.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'un başkanlığında 28. Yasama Dönemi ikinci devre Başkanlık Divanı'nın...

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'un başkanlığında 28. Yasama Dönemi ikinci devre Başkanlık Divanı'nın ilk toplantısı yapıldı. Başkanlık Divanı Toplantı Salonu'nda yapılan toplantıya, TBMM başkanvekilleri, TBMM idare amirleri ve katip üyeleri katıldı.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'un başkanlığında 28. Yasama Dönemi ikinci devre Başkanlık Divanı'nın...

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'un başkanlığında 28. Yasama Dönemi ikinci devre Başkanlık Divanı'nın ilk toplantısı yapıldı. Başkanlık Divanı Toplantı Salonu'nda yapılan toplantıya, TBMM başkanvekilleri, TBMM idare amirleri ve katip üyeleri katıldı.

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