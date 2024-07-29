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TBMM Adalet Komisyonu Başkanı Yüksel'den İsrail'e Sert Tepki

Cüneyt Yüksel, İsrail Dışişleri Bakanı'nın Erdoğan'ı hedef alan açıklamalarını kınadı ve suçlamalarda bulundu.

Yayın Tarihi: 29.07.2024 11:53
Güncelleme Tarihi: 29.07.2024 11:53
TBMM Adalet Komisyonu Başkanı Yüksel'den İsrail'e Sert Tepki

Yüksel'den Sert Açıklama

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Adalet Komisyonu Başkanı Cüneyt Yüksel, İsrail Dışişleri Bakanı Yisrael Katz'ın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef alan sosyal medya paylaşımını kınadı. Yüksel, bu tür ifadeleri "tehditvari" olarak nitelendirerek, bu tutumun en hafif tabiriyle
hadisizlik ve ahlaksızlık olduğunu vurguladı.

Uluslararası Yargı Süreci

Yüksel, yaptığı yazılı açıklamada, "İsrailli yetkililerin, 10 aydan uzun süredir sürdürdükleri soykırım ve insanlığa karşı işlenen suçların yanına bu ahlaksız açıklamaları ekledikleri için tarihin en kanlı katliamını gerçekleştirenler olarak anılacaklardır," dedi.

Mahkeme Üzerine Açıklamalar

Adalet Komisyonu Başkanı Yüksel, Siyonist İsrail Devleti'nin uluslararası mahkemelerde yargılanacağını ve Netanyahu’nun sanık sandalyesine oturacağını belirtti. "Soykırımcı yetkililer, tarihteki soykırımcılar gibi, insanlık vicdanında mahkum olacaklardır," ifadelerini kullandı.

Kudüs Sevgisi ve Destek

Yüksel, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Filistin'e olan desteğinden rahatsızlık duyulduğunu belirterek, "Hiçbir güç kalbimizden Kudüs sevgisini sökemeyecek, İsrail'in barbarlıklarını tüm dünyaya anlatmamıza engel olamayacaktır," dedi. "İnanıyoruz ki, kazanan Filistin ve insanlık olacaktır," diyerek sözlerini tamamladı.

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