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TBMM Başkanı Kurtulmuş, 15 Temmuz Şehitler Anıtı'nı Ziyaret Etti

Numan Kurtulmuş, Aydın'da 15 Temmuz Şehitler Anıtı'nı ziyaret ederek anma programına katıldı.

Yayın Tarihi: 21.10.2024 15:13
Güncelleme Tarihi: 21.10.2024 15:16
TBMM Başkanı Kurtulmuş, 15 Temmuz Şehitler Anıtı'nı Ziyaret Etti

TBMM Başkanı'nın Anıt Ziyareti

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Numan Kurtulmuş, Aydın'da bulunan 15 Temmuz Şehitler Anıtını ziyaret etti. Bu ziyaret, Aydın Adnan Menderes Üniversitesi'nin 2024-2025 Akademik Yılı açılış programına katılmasının ardından gerçekleşti.

Öğrencilerle Buluşma

Kurtulmuş, anıt önünde üniversite öğrencileriyle bir araya gelerek, birlikte fotoğraf çektirdi. Bu etkinlik, hem şehitleri anma hem de gençlerle buluşma fırsatı sundu.

Protokol Üyeleri

TBMM Başkanı'na, Aydın Valisi Yakup Canbolat, AK Parti Aydın Milletvekilleri Mustafa Savaş, Ömer Özmen ve Seda Sarıbaş ile üniversitenin rektörü Prof. Dr. Bülent Kent de eşlik etti.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Aydın'da 15 Temmuz Şehitler Anıtı'nı ziyaret etti.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Aydın'da 15 Temmuz Şehitler Anıtı'nı ziyaret etti.

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