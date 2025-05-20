TBMM Başkanı Kurtulmuş, Azerbaycan Heyetini Kabul Etti

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Azerbaycan Cumhurbaşkanlığı Siyasi Partiler ve Yasama Erki ile İlişkiler Başkanı Adalet Veliyev ve beraberindeki heyeti kabul etti. Görüşme, Türkiye-Azerbaycan ilişkilerinin güçlendirilmesi açısından önemli bir adım olarak değerlendirildi.

Kurtulmuş, Meclis'teki kabulde, Şuşa Beyannamesi doğrultusunda Türkiye-Azerbaycan ikili ilişkilerinin daha da geliştirileceğine dair istediklerini ifade etti. Parlamenter diplomasinin ikili ilişkilerdeki rolüne dikkat çeken Kurtulmuş, işbirliğinin her alanda güçlendirilmesi gerektiğine inandıklarını belirtti.

Ayrıca, parlamentolar arası işbirliği mekanizmalarının geliştirilmesine ve bu mekanizmalar çerçevesinde işbirliğinin derinleştirilmesine özel önem verdiklerini vurguladı.

Kabul sırasında, AK Parti Grup Başkanvekili Bahadır Nahit Yenişehirlioğlu, AK Parti Dış İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Zafer Sırakaya, İYİ Parti Grup Başkanvekili Buğra Kavuncu, Türkiye-Azerbaycan Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanvekili ve AK Parti Konya Milletvekili Orhan Erdem, Türkiye-Azerbaycan Parlamentolar Arası Dostluk Grubu üyesi ve MHP Kayseri Milletvekili İsmail Özdemir ile Azerbaycan'ın Ankara Büyükelçisi Reşad Memmedov da katıldılar.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş (sağda), Azerbaycan Cumhurbaşkanlığı Siyasi Partiler ve Yasama Erki İle İlişkiler Başkanı Adalet Veliyev ve beraberindeki heyetle görüştü.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş (sağda), Azerbaycan Cumhurbaşkanlığı Siyasi Partiler ve Yasama Erki İle İlişkiler Başkanı Adalet Veliyev ve beraberindeki heyetle görüştü.