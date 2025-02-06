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TBMM Başkanı Kurtulmuş, Bahreyn Meclis Başkanı ile Ortak Basın Toplantısı Düzenledi

Kurtulmuş, İsrail'in Suriye'den derhal çekilmesi gerektiğini vurguladı. Türkiye-Bahreyn işbirliği için önemli adımlar atıldı.

Yayın Tarihi: 06.02.2025 14:45
Güncelleme Tarihi: 06.02.2025 14:45
TBMM Başkanı Kurtulmuş, Bahreyn Meclis Başkanı ile Ortak Basın Toplantısı Düzenledi

TBMM Başkanı Kurtulmuş, Bahreyn Temsilciler Meclisi Başkanı ile Görüştü

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Bahreyn Temsilciler Meclisi Başkanı Ahmed Al Musalam ile düzenlediği ortak basın toplantısında, İsrail güçlerinin Suriye'den derhal çekilmesi gerektiğini belirtti. Kurtulmuş, uluslararası sistemin de İsrail'in yayılmacı politikalarını engellemesi gerektiğinin altını çizdi.

Suriye'nin Geleceği ve Terörle Mücadele

Kurtulmuş, Türkiye ve Bahreyn'in, Suriye, Lübnan ve bölgedeki gelişmelerin yanı sıra Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara ile gerçekleştirilen görüşmeleri değerlendirdi. Suriye'nin toprak bütünlüğünü koruma gerekliliğine vurgu yapan Kurtulmuş, PYD/YPG ve DEAŞ gibi terör örgütlerinden arındırılması gerektiğini de ifade etti.

İsrail'in Bölgedeki Rolü

İsrail'in saldırganlıklarının sadece Filistin toprakları ile sınırlı olmadığını belirten Kurtulmuş, "Bugün, Suriye'nin güneyinde çok marjinal bölgelerde bile hayata geçirilen saldırılar asla kabul edilemez. İsrail güçleri derhal Suriye'den çekilmek mecburiyetindedir" dedi.

İşbirliği Protokolü İmzalandı

Kurtulmuş ve Al Musalam, basın toplantısının ardından TBMM ile Bahreyn Temsilciler Meclisi arasında işbirliği protokolü imzaladı. Protokol, iki ülke arasındaki dostluğu pekiştirerek parlamenter işbirliğini geliştirmeyi amaçlıyor.

Toplantının Ardından Anma Etkinliği

Toplantının sonrasında, Kurtulmuş ve Al Musalam, FETÖ'nün 15 Temmuz'daki darbe girişimi sırasında bombalanan Meclis alanında karanfil bıraktı. Daha sonra TBMM Genel Kurul Salonu'nu ziyaret etti.

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