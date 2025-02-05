TBMM Başkanı Kurtulmuş, Bahreyn Temsilciler Meclisi Başkanı'nı Ağırladı

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Bahreyn Temsilciler Meclisi Başkanı Ahmed Al Musalam'ı resmi bir ziyaret kapsamında Esenboğa Havalimanı'nda karşıladı.

Kurtulmuş'a, Türkiye-Bahreyn Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı ve AK Parti Ankara Milletvekili Kurtcan Çelebi ile TBMM Genel Sekreteri Talip Uzun da eşlik etti. İki lider, havaalanında oldukça samimi bir ortamda bir süreliğine görüştü.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Türkiye'ye resmi ziyaret gerçekleştiren Bahreyn Temsilciler Meclisi Başkanı Ahmed Al Musalam'ı Esenboğa Havalimanı'nda karşıladı.