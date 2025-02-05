DOLAR
35,9 0,09%
EURO
37,44 -0,26%
ALTIN
3.316,72 -1%
BITCOIN
3.525.684,06 0,63%

TBMM Başkanı Kurtulmuş, Bahreyn Temsilciler Meclisi Başkanı'nı Ağırladı

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Bahreyn Temsilciler Meclisi Başkanı Ahmed Al Musalam'ı Esenboğa Havalimanı'nda karşıladı.

Yayın Tarihi: 05.02.2025 18:13
Güncelleme Tarihi: 05.02.2025 18:21
TBMM Başkanı Kurtulmuş, Bahreyn Temsilciler Meclisi Başkanı'nı Ağırladı

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Bahreyn Temsilciler Meclisi Başkanı Ahmed Al Musalam'ı resmi bir ziyaret kapsamında Esenboğa Havalimanı'nda karşıladı.

Kurtulmuş'a, Türkiye-Bahreyn Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı ve AK Parti Ankara Milletvekili Kurtcan Çelebi ile TBMM Genel Sekreteri Talip Uzun da eşlik etti. İki lider, havaalanında oldukça samimi bir ortamda bir süreliğine görüştü.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Türkiye'ye resmi ziyaret gerçekleştiren Bahreyn Temsilciler Meclisi...

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Türkiye'ye resmi ziyaret gerçekleştiren Bahreyn Temsilciler Meclisi Başkanı Ahmed Al Musalam'ı Esenboğa Havalimanı'nda karşıladı.

İLGİLİ HABERLER

TOKİ'den 50 İli Kapsayan Arsa Satışı! Son 2 Gün Kaldı!

İstanbul'da Simit Fiyatlarına Gizli Zam: Tanesi 20 TL'ye Ulaşmış Durumda

2025’te Kamuya Memur Alımları Başlıyor: İşte Tüm Detaylar!

2025'te Emeklilere Çifte Zam Müjdesi: Yüzde 50 Artış ve 9.000 TL Ek Ödeme

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
İsveç Kralı ve Başbakan, Örebro'daki Silahlı Saldırı Sonrası Yas Tuttu
2
Tekirdağ'da Silahlı Kavga: 1 Ölü, 2 Yaralı
3
TBMM Başkanı Kurtulmuş, Bahreyn Temsilciler Meclisi Başkanı'nı Ağırladı
4
Ferdi Tayfur'un Vasiyetnamesi İçin Dava Başladı
5
Fransız Muhalefetinden Trump'a Tepki: Filistin Devletinin Tanınması İsteniyor
6
Ulaş Karasu: Depremlerde Can Kaybını Önlemek İçin Güvenli Binalar Gerekli
7
İstanbul'da Kar Yağışı Etkisini Sürdürüyor

2025'te Emeklilere Çifte Zam Müjdesi: Yüzde 50 Artış ve 9.000 TL Ek Ödeme

Emeklilere Üçlü Maaş Müjdesi: Milyonlar Bilmiyor!

TOKİ'den 50 İli Kapsayan Arsa Satışı! Son 2 Gün Kaldı!

THY Açıklandı! 5-6 Şubat Seferleri İptal

Deprem Yardımlarıyla Yeniden Hayata Tutunan Aile

Emeklilere Bayram İkramiyesi İçin Ocak Zammı Geliyor: Yüzde 15,75 Artış

Hurda Araç Teşvikiyle Otomobillerde Yüzde 10-20 İndirim Fırsatı

2025’te Kamuya Memur Alımları Başlıyor: İşte Tüm Detaylar!

Emekli Maaşlarına Zam Resmi Gazete'de Yayımlandı! Fark Ödemeleri Bekleniyor

İstanbul'da Simit Fiyatlarına Gizli Zam: Tanesi 20 TL'ye Ulaşmış Durumda

Erdoğan'dan Gençler ve Kadınlara 270 Bin Lira Kredi Desteği Müjdesi!

Hükümetten KOBİ'lere Büyük Destek: Üst Limit 10 Milyon Liraya Çıktı