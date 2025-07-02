TBMM Başkanı Kurtulmuş, Bakan Işıkhan'ı Kabul Etti

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Numan Kurtulmuş, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'ı kabul etti. Bu önemli buluşma, TBMM'nin resmi sosyal medya hesapları üzerinden duyuruldu.

Kabulün detaylarına dair bilgi verilmedi, ancak bu tür toplantılar, hükümetin işleyişi ve sosyal güvenlik politikaları açısından büyük bir önem taşımaktadır.

Başkan Kurtulmuş'un, Bakan Işıkhan ile gerçekleştirdiği bu görüşme, sosyal güvenlik alanında yapılacak işbirlikleri ve geliştirmeler için önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş (sağda), Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'ı (solda) kabul etti.