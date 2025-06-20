TBMM Başkanı Kurtulmuş, Belçika Diyanet Vakfı'nı Ziyaret Etti

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'tan Belçika Diyanet Vakfı'na Ziyaret

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, NATO Parlamento Başkanları Zirvesi kapsamında bulunduğu Belçika'nın başkenti Brüksel'de Belçika Diyanet Vakfını ziyaret etti. Ziyaret sırasında Kurtulmuş, Vakfın Yönetim Kurulu Başkanı Erkan Konak, Genel Müdürü Coşkun Beyazgül ve Türkiye'nin Brüksel Büyükelçiliği Sosyal İşler Müşaviri Fatih Mehmet Karaca ile bir araya gelerek çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Türk Toplumuna Yönelik Sosyal Hizmetler

Kurtulmuş, Belçika'daki Türk toplumunun dini ve sosyal hizmetlerine dikkat çekerek, Vakfın faaliyetlerini yakından takip ettiğini belirtti. Emeği geçenleri tebrik eden Kurtulmuş, çalışmalarında başarılar diledi.

Cuma Namazı ve Toplumsal Buluşma

Ziyaretinin ardından Brüksel Fatih Camii'ne geçerek burada cuma namazını kılan Kurtulmuş, cami cemaatiyle bir araya gelerek Belçika'daki Türk vatandaşlarıyla sohbet etti. Talep ve görüşlerini dinledi.

Avrupa'daki Müslümanların Tarihi

Belçika İslam Federasyonunda da bulunan Kurtulmuş, burada yaptığı konuşmada; Avrupa'da camilerin inşasına katkı sağlayan ilk nesli rahmetle andı. Merhum Başbakan Necmettin Erbakan ve Milli Görüş'ün ilk neslini yad ederek, Türk toplumunun geldiği noktayı vurguladı.

Türkiye'nin Güçlü Yönetimi

Kurtulmuş, Türkiye'nin kurumlarının kurumsal kapasitelerinin giderek arttığını belirterek, büyükelçilerin ve elçilik mensuplarının halkla iç içe olduğunu ifade etti. Yunus Emre Vakfı ve TİKA gibi kuruluşların hızlı bir şekilde çalıştığını belirtti.

Türkiye'nin Geleceğe Yönelik Vizyonu

Kurtulmuş, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın önderliğindeki Türkiye'nin başarısına dikkat çekerek, "Dualarınızı bekliyoruz. İnşallah Türkiye, yaşadığı zor coğrafyada kimseye, ele güne muhtaç olmadan yoluna devam edecektir." şeklinde konuştu.

Ziyarette, NATO Parlamenter Asamblesi Türk Delegasyonu Başkanı ve AK Parti Antalya Milletvekili Mevlüt Çavuşoğlu, Türkiye-Belçika Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı ve AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili Ali Özkaya, Türkiye'nin NATO Daimi Temsilcisi Büyükelçi Basat Öztürk, Türkiye’nin Brüksel Büyükelçiliği Geçici Maslahatgüzarı Büyükelçilik Birinci Müsteşarı Özgür Çakar ve Brüksel Başkonsolosu Onur Sevim de yer aldı.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş (solda), NATO Parlamento Başkanları Zirvesi kapsamında bulunduğu Belçika'nın başkenti Brüksel'de Belçika Diyanet Vakfını ziyaret etti.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş (solda), NATO Parlamento Başkanları Zirvesi kapsamında bulunduğu Belçika'nın başkenti Brüksel'de Belçika Diyanet Vakfını ziyaret etti.