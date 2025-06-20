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TBMM Başkanı Kurtulmuş, Belçika Senato Başkanı Blondel ile Görüşme Gerçekleştirdi

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, NATO Parlamento Zirvesi'nde Belçika Senato Başkanı Vincent Blondel ile ilişkileri ve bölgesel konuları görüştü.

Yayın Tarihi: 20.06.2025 19:01
Güncelleme Tarihi: 20.06.2025 19:01
TBMM Başkanı Kurtulmuş, Belçika Senato Başkanı Blondel ile Görüşme Gerçekleştirdi

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, NATO Parlamento Başkanları Zirvesi kapsamında Belçika Senato Başkanı Vincent Blondel ile önemli bir görüşme gerçekleştirdi.

Kurtulmuş, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Blondel ile yaptıkları görüşmede iki ülke arasındaki ilişkiler ve bölgesel meseleler hakkında kapsamlı bir değerlendirme yaptıklarını duyurdu.

Kurtulmuş, ayrıca şu ifadeleri kullandı: "Belçika Parlamentosunda Türkiye Dostluk Grubunun kurulmasından memnuniyet duyuyor; bunun, parlamentolar arası ilişkilerimizin güçlendirilmesine büyük katkı sağlayacağına inanıyoruz. Sayın Blondel'ı, NATO PA Başkanları Zirvesi'ne ev sahipliği için kutluyor, misafirperverliği için teşekkür ediyorum."

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, NATO Parlamento Başkanları Zirvesi kapsamında Belçika Senato Başkanı...

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, NATO Parlamento Başkanları Zirvesi kapsamında Belçika Senato Başkanı Vincent Blondel ile görüştü.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, NATO Parlamento Başkanları Zirvesi kapsamında Belçika Senato Başkanı...

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, NATO Parlamento Başkanları Zirvesi kapsamında Belçika Senato Başkanı Vincent Blondel ile görüştü.

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