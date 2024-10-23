TBMM Başkanı Kurtulmuş Bilkent Hastanesi'nde TUSAŞ Saldırısını Değerlendirdi

TBMM Başkanı Kurtulmuş'un TUSAŞ Saldırısına Yorumları

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Numan Kurtulmuş, TUSAŞ'ın Kahramankazan yerleşkesine yapılan terör saldırısının ardından Bilkent Şehir Hastanesi'nde yaralıları ziyaret etti ve önemli açıklamalarda bulundu.

Saldırının Detaylarının Araştırılması

Kurtulmuş, saldırının arkasında kimlerin olduğunu, nereden destek aldıklarını ve saldırının nasıl gerçekleştirildiğini belirlemek için detaylı bir soruşturma yapılacağını ifade etti. Bu konunun önemine dikkat çeken Kurtulmuş, "İnşallah bütün detaylarıyla ortaya çıkarılacaktır" dedi.

Birlik ve Mücadelenin Önemi

Kurtulmuş, Türkiye'nin teröre karşı 40 yılı aşkın bir süredir mücadele verdiğini vurguladı. "Milletçe terörün karşısında yekvücut olarak durduk ve bu mücadeleyi bugünlere kadar getirdik" diyen Kurtulmuş, terörün Türkiye'de artık tutunamayacağına dair inancını dile getirdi.

Yaralıların Durumu ve Sağlık Çalışanlarına Teşekkür

Bilkent Şehir Hastanesi'nde tedavi gören yaralılarla ilgili bilgi veren Kurtulmuş, "22 insanımız yaralandı; bunlardan 3'ü taburcu edildi, 19'unun tedavisi hastanelerde devam ediyor" dedi. Yaralılar arasında birinin kritik durumunun olduğunu belirten Kurtulmuş, sağlık çalışanlarının fedakarlıklarından dolayı da teşekkür etti.

Terörle Mücadelede Kararlılık

Kurtulmuş, saldırıyı gerçekleştiren iki teröristin destekleyicilerini bilmediklerini, ancak mücadelelerine devam edeceklerini vurguladı. "Türkiye'nin önünü tıkamak için oyun kuranların kimler olduğunu biliyoruz" diyen Kurtulmuş, Türkiye’nin savunma sanayisinde önemli ülkelerden biri olmaya devam edeceğini belirtti.

Birlik ve Beraberlik Mesajı

Son olarak, Kurtulmuş, "Allah milletimizin önüne engel çıkarmaya çalışanlara, birliğimizi ve beraberliğimizi yok etmeye çalışanlara fırsat vermesin" şeklinde konuştu.