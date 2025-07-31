TBMM Başkanı Kurtulmuş: BM Derhal Filistin İçin Adım Atmalı

TBMM Başkanı Kurtulmuş, Gazze İçin Acil Eylem Çağrısı Yaptı

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Birleşmiş Milletler Cenevre Ofisi’nde akredite gazetecilere yaptığı açıklamalarda, “Birleşmiş Milletler’in derhal İsrail'in bu saldırganlığını durduracak fiili tedbirleri alması” gerektiğini vurguladı. Kurtulmuş, hem güney hem de kuzeyden Gazze’nin sınır kapılarının açılmasının sağlanmasını, ölmeye yüz tutmuş insanların ölümden kurtulmalarının önündeki en önemli adım olarak değerlendirdi.

Uluslararası Toplantılarda Önemli Mesajlar

Kurtulmuş, İsviçre’nin Cenevre şehrinde gerçekleştirilen Altıncı Dünya Parlamento Başkanları Konferansı çerçevesinde, dünya genelinden gelen parlamento başkanlarıyla önemli görüşmeler yaptıklarını belirtti. Bu toplantıların, uluslararası meseleler hakkında fikir alışverişinde bulunmak için önemli bir platform sunduğunu ifade etti.

Diplomatik Müzakere Vurgusu

Kurtulmuş, “Türkiye olarak başından itibaren diplomatik müzakereyi başlıca yol olarak kabul ediyoruz” diyerek ülkeler arası sorunların çözümünde müzakerelerin önemine dikkat çekti.

Gazze'deki İnsanlık Dramı ve Çağrılar

Kurtulmuş, her fırsatta seslerini yükselttiklerini belirterek, “Gazze'de iki yıldır devam eden, insanlık tarihinin modern zamanlarda gördüğü soykırıma karşı uluslararası camianın dikkatini çekmek” için çabalarını sürdürdüklerini aktardı. Kurtulmuş, iki devletli çözümün bir an önce gündeme getirilmesi gerektiğinin de altını çizdi.

Rusya-Ukrayna Savaşı Üzerine Değerlendirmeler

Rusya ve Ukrayna arasındaki çatışmalara da değinen Kurtulmuş, Türkiye'nin savaşın sona erdirilmesi yönündeki diplomasi çabalarını sürdürdüğünü belirtti. “Bu savaş, sadece Rusya ve Ukrayna arasında bir savaş değil, aynı zamanda Avrupa ve dünya arasında da potansiyel bir çatışmaya dönüşebilecek bir durum” ifadesini kullandı.

Suriye'nin Geleceği Üzerine Umutlar

Suriye'deki durumu değerlendiren Kurtulmuş, ambargoların kaldırılmasının ve kapsayıcı bir yönetimin sağlanmasının önemine değindi. Ayrıca, Türkiye’nin Suriye’ye desteğini sürdüreceğini vurgulayarak “Bu çok zor bir süreç, ancak Suriye’nin geleceği açısından hayati öneme sahip” dedi.

İsrail'in Saldırılarına Cevap

Kurtulmuş, İsrail’in bölgedeki saldırılarına karşı dikkat çekerek, “İsrail'in bölgede bölme ve parçalama işlerine çoktan başladığı aşikardır” açıklamasında bulundu. Bunun yanında, uluslararası toplumu bu duruma karşı daha kararlı bir tavır almaya davet etti.

Birleşmiş Milletler'in Etkisi

Kurtulmuş, Birleşmiş Milletler’in işlevselliğine dair eleştirilerde bulunarak, “BM, sadece kağıt üzerinde olan bir kuruluş haline gelmiştir” dedi. Dünyanın yardım malzemelerinin Gazze'ye girişini engelleyen durumlar üzerine eleştirilerini dile getirdi.

Filistin'e Destek Çağrısı

Altıncı Dünya Parlamento Başkanları Konferansı'nda Filistinlere destek vermek için ülkeleri Filistin'i Destekleyen Parlamentolar Grubu’na katılmaya davet ettiğini belirten Kurtulmuş, bu konuda acil eyleme geçilmesi gerekliliğini vurguladı.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, İsviçre’nin Cenevre şehrindeki, Birleşmiş Milletler Ofisine Akredite Basın Mensupları Birliği (ACANU) üyesi gazetecilerle bir araya gelerek uluslararası gelişmelere dair değerlendirmelerde bulundu.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, İsviçre’nin Cenevre şehrindeki, Birleşmiş Milletler Ofisine Akredite Basın Mensupları Birliği (ACANU) üyesi gazetecilerle bir araya gelerek uluslararası gelişmelere dair değerlendirmelerde bulundu.