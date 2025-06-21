TBMM Başkanı Kurtulmuş, Brüksel'de Türk Gazetecilerle Bir Araya Geldi

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Belçika'nın başkenti Brüksel'de düzenlenen NATO Parlamento Başkanları Zirvesi dolayısıyla Türk gazetecilerle bir araya geldi. Toplantıda Türkiye'nin terörsüz bir geleceği için parlamentonun sorumluluklarına dikkat çekti.

Kurtulmuş, "Parlamento yaz tatiline girmeden önce, 'Terörsüz Türkiye' projesi kapsamında grubu kurarak çalışmalarımıza başlayacağımızı ümit ediyorum." dedi. Konuşmasında TBMM'nin, uluslararası platformlarda Türkiye'nin duruşunu sergilediğini vurgulayan Kurtulmuş, parlamenter demokrasinin dış politikada kritik bir araç haline geldiğini ifade etti.

NATO Zirvesi'nin ana gündemini de değerlendiren Kurtulmuş, Ukrayna'nın toprak bütünlüğünü savunan ülkeler arasında Türkiye'nin özel bir konumda olduğunu belirtti. "Türkiye, insan haklarına saygılı bir biçimde Ukrayna-Rusya savaşının çözümüne katkı sağlama çabasını sürdürüyor," şeklinde konuştu.

Kurtulmuş, İsrail'in Gazze'deki insanlık suçlarına da değinerek, "İsrail'in insanlık sınırlarını zorlayan tutumunu kınıyoruz. Batı'nın bu konudaki ikiyüzlülüğüne karşı duyarlılığın arttığını gözlemliyoruz." dedi.

Ayrıca, Avrupa ve ABD'deki Gazze destekli gösterilerin halkları bir araya getiren bir "insanlık cephesi" oluşturduğunu belirten Kurtulmuş, bu durumun yerel ve uluslararası düzeyde büyük bir sosyal tepkiye neden olduğunu ifade etti.

Kurtulmuş, Türkiye’nin savunma sanayi alanındaki başarılarının devam ettirilmesinin de önemine vurgu yaparak, "Hüseyin olmak zorundayız; bağımsızlığımızı korumak için güçlü bir savunma sanayi inşa etmeliyiz." dedi.

Toplantının sonunda Kurtulmuş, Türkiye’nin Türk coğrafyasındaki diğer devletlerle yan yana durarak güçlü bir kardeşlik hukuku oluşturduğunu belirtti. "Bazı yanlış anlaşılmalar olsa da Türk devletleri bir bütündür ve ortak amaçlarla bir arada olacağız," şeklinde konuştu.

Son olarak, Kurtulmuş, Türkiye’nin parlamento çalışmalarına dair önemli mesajlar vererek, "Zaman birlik ve beraberlik zamanıdır. Artık geçmişteki düşmanlıkları geride bırakmalı ve geleceğe umutla bakmalıyız." dedi.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş,, NATO Parlamento Başkanları Zirvesi dolayısıyla bulunduğu Belçika'nın başkenti Brüksel'de TOBB Brüksel Temsilciliğinde, Türk gazetecilerle bir araya gelerek gündemi değerlendirdi, gazetecilerin sorularını yanıtladı.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş,, NATO Parlamento Başkanları Zirvesi dolayısıyla bulunduğu Belçika'nın başkenti Brüksel'de TOBB Brüksel Temsilciliğinde, Türk gazetecilerle bir araya gelerek gündemi değerlendirdi, gazetecilerin sorularını yanıtladı.