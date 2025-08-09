DOLAR
TBMM Başkanı Kurtulmuş, Dardanos Yangın Yönetim Merkezi'ni Ziyaret Etti

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Dardanos Yangın Yönetim Merkezi'ni ziyaret ederek yangınlarla ilgili bilgi aldı ve teşekkür etti.

Yayın Tarihi: 09.08.2025 00:02
Güncelleme Tarihi: 09.08.2025 00:02
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Çanakkale'de bulunan Dardanos Yangın Yönetim Merkezi'ni ziyaret etti. Ziyaret sırasında, Kurtulmuş’a Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Çanakkale Valisi Ömer Toraman, AK Parti Çanakkale Milletvekili Ayhan Gider, Orman Genel Müdürü Bekir Karacabey ve diğer yetkililer eşlik etti.

Yangınlar Hakkında Bilgi Alındı

Kurtulmuş, Çanakkale merkeze bağlı Sarıcaeli köyünde başlayan ve büyük oranda kontrol altına alınan yangın ile Bayramiç ilçesinde devam eden alevlenmeler hakkında Bakan Yumaklı’dan bilgi aldı. Yangın bölgesindeki durum hakkında bilinçlendirme yapan Kurtulmuş, Çanakkale halkına geçmiş olsun dileklerini iletti.

Teşekkür Mesajı

Ayrıca, bu zorlu süreçte yangınların söndürülmesi için canla başla çalışan orman teşkilatına, sivil toplum kuruluşlarına ve fedakar vatandaşlara teşekkür etti.

