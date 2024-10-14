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TBMM Başkanı Kurtulmuş, Ermenistan Meclis Başkanı ile Görüştü

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Ermenistan mevkidaşı Simonyan ile barış ve işbirliği üzerine görüş alışverişinde bulundu.

Yayın Tarihi: 14.10.2024 21:18
Güncelleme Tarihi: 14.10.2024 21:18
TBMM Başkanı Kurtulmuş, Ermenistan Meclis Başkanı ile Görüştü

TBMM Başkanı Kurtulmuş, Ermenistan Meclis Başkanı ile Görüştü

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Numan Kurtulmuş, Ermenistan Meclis Başkanı Alen Simonyan ile bir araya geldi. Bu önemli görüşme, Cenevre Uluslararası Konferans Merkezi'nde düzenlenen Parlamentolar Arası Birlik (PAB) 149. Genel Kurulu kapsamında gerçekleştirildi.

Barış İçinde Yaşama Vurgusu

Kurtulmuş, dünya genelinde ve özellikle bölgesel düzeyde yaşanan büyük belirsizliklerin, Türkiye ve Ermenistan gibi ülkelerin barış içinde bir arada yaşamasını zorunlu kıldığını ifade etti. İki ülkenin de zorlu bir coğrafyada yer aldığını belirten Kurtulmuş, bu zorlukların üstesinden gelmek için işbirliğinin önemine dikkat çekti.

İkili İlişkilerin Normalleşmesi

Kurtulmuş, son dönemde yaşanan gerilimlerin azaltılması ve ikili ilişkilerin normalleştirilmesine öncelik verdiklerini vurguladı. Ayrıca, Türkiye ve Ermenistan arasındaki her türlü işbirliğinin, iki halk için de faydalı olacağına inandığını belirtti.

Diyalog ve Kazan-Kazan Prensibi

Bölge ülkeleri arasında diyaloğun sürekli kılınması gerektiğini dile getiren Kurtulmuş, Türkiye ile Ermenistan'ın bölgesel meseleleri rahatlıkla tartışabileceğini ifade etti. Normalleşme sürecinin kazan-kazan anlayışı çerçevesinde ilerlemesi durumunda her iki tarafın da kazançlı çıkacağını belirtti.

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