TBMM Başkanı Kurtulmuş: 'Filistin Toprakları Filistinlilerindir'

TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan Sert Açıklama

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Numan Kurtulmuş, ABD'nin eski Başkanı Donald Trump tarafından önerilen Gazze planına ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.

Filistin Toprakları Filistinlilere Aittir

Kurtulmuş, "(Trump'ın Gazze planı) Dünyanın hiçbir gücünün Filistin topraklarını Filistinlilerden arındırması mümkün değildir." diyerek, Filistinlilerin ulusal topraklarına sahip çıkma haklarını bir kez daha dile getirdi.

Uluslararası Destek Çağrısı

Açıklamalarında Kurtulmuş, Filistin meselesinin uluslararası alanda daha fazla destek görmesi gerektiğine dikkat çekti. "Dünya, Filistin halkının haklı mücadelesini görmezden gelemez," ifadelerini kullandı.

Bu açıklama, uluslararası gündemdeki Filistin meselesine dair tartışmaların arttığı bir dönemde dikkat çekti.