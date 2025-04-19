TBMM Başkanı Kurtulmuş, Filistin Ulusal Konseyi Başkanı Fattouh ile Görüştü

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Filistin'i Destekleyen Parlamentolar Grubu Toplantısı kapsamında Filistin Ulusal Konseyi Başkanı Rawhi Fattouh ile bir araya geldi. Görüşme, İstanbul'daki Conrad Otel'de gerçekleşti.

Kurtulmuş, görüşme sonrası yaptığı açıklamada, Filistin'i Destekleyen Parlamentolar Grubu Toplantısı'nın, Filistin davasına destek veren önemli bir platform olarak uluslararası alanda yerini aldığını ve güçlü bir farkındalığı ortaya koyduğunu kaydetti.

Kurtulmuş, Gazze başta olmak üzere Filistin topraklarında sürdürülen, katliam boyutlarını aşan bir soykırım yaşandığını vurgulayarak, bu soykırımı işleyen Netanyahu ve çetesinin sorumlu olduğunun altını çizdi. Ayrıca, İsrail'in işlediği insanlık suçları karşısında güçlü bir insanlık cephesi kurulduğunu da belirtti.

Türkiye'nin hem halkıyla hem kurumlarıyla ilk andan itibaren Filistin davasının yanında yer aldığını ifade eden Kurtulmuş, bu mücadeleyi desteklemek için sokaklarda, caddelerde ve meydanlarda seslerini yükseltmeye gayret gösterdiklerini açıkladı.

Diplomasinin tüm imkanlarının kullanılarak İsrail'in durdurulması gerektiğini vurgulayan Kurtulmuş, kalıcı bir ateşkes için uluslararası baskının artırılması gerektiğini dile getirdi. Ayrıca, gıda başta olmak üzere acil insani yardımların Filistinlilere ulaştırılması için insanların harekete geçmesinin önemine dikkati çekti.

Filistin Ulusal Konseyi Başkanı Rawhi Fattouh ise Türkiye’nin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başta olmak üzere tüm kurumları ve halkıyla birlikte gösterdiği dayanışma ruhunun, Filistinlilerin kalbinde ve zihninde önemli bir yer edindiğini ifade etti. Fattouh, Filistin'i Destekleyen Parlamentolar Grubu Toplantısı'nın en güçlü toplantılardan biri olduğunu vurguladı.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, "Filistin'i Destekleyen Parlamentolar Grubu Toplantısı" kapsamında Filistin Ulusal Konseyi Başkanı Rawhi Fattouh ile bir araya geldi.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, "Filistin'i Destekleyen Parlamentolar Grubu Toplantısı" kapsamında Filistin Ulusal Konseyi Başkanı Rawhi Fattouh ile bir araya geldi.