TBMM Başkanı Kurtulmuş: Gazze Meselesi Artık Bir İnsanlık Meselesi

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, canlı yayında Gazze meselesinin Filistin için değil, geniş anlamda insanlık için bir sorun haline geldiğini vurguladı. Japonya'daki resmi temasları sırasında gündeme gelen bu konu, kurtulmuşun dikkat çektiği önemli bir noktaya dönüştü.

İnsanlık Dramı ve Ortak Duruş

Kurtulmuş, 'Zaman içerisinde o kadar büyük bir soykırımla, o kadar büyük bir insani felaketle karşı karşıya kaldık ki artık Gazze meselesi, Filistin meselesi genel olarak bir insanlık meselesi haline geldi' ifadelerini kullandı. Böylece, bu lokasyon üzerinde yaşananların sadece Arapların ve Müslümanların sorunu olmadığını belirtti.

Türkiye ve Japonya Arasındaki İşbirliği Potansiyeli

Resmi temasları çerçevesinde Japonya’da bulunan Kurtulmuş, iki ülke arasındaki tarihi dostluk ilişkisini de vurguladı. Ertuğrul Firkateyni'nin gönderimi üzerinden gelişen dostluk köprüsünün özellikle deprem gibi doğal afetlerde gösterilen dayanışmalarla pekiştiğine işaret etti.

Ortak Projelerin Kapısını Araladı

Kurtulmuş, 'Türkiye ve Japonya arasında gelecek dönemde müşterek hareket edebileceğimiz çok farklı alanlardaki işbirliği imkanı söz konusu' diyerek iki ülke için stratejik işbirliklerinin önemine değindi.

Bütün İnsanlığa Yönelik Çağrı

Gazze meselesine dikkat çeken TBMM Başkanı, dünyanın dört bir yanından bu duruma karşı duruş sergileyen insanlık cephesinin genişlediğine inandığını belirtti. 'Bu büyük katliama karşı çıkan yüz milyonlarca insan var' diyen Kurtulmuş, insanların vicdanına hitap ederek Filistin davasının uluslararası toplumun ortak sorunu haline gelmesi gerektiğini vurguladı.

Yeni Anayasa Çalışmaları ve Türkiye Demokrasisi

Kurtulmuş, yeni anayasa çalışmalarının Türkiye için bir zorunluluk olduğunu vurguladı. Tüm siyasi partilerle, üniversitelerle ve sivil toplum kuruluşlarıyla işbirliği içerisinde ilerlemenin gerektiğini ifade ederek, 'Türkiye demokrasisinin bu olgunluğa sahip olduğu kanaatindeyim' dedi.