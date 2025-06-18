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TBMM Başkanı Kurtulmuş, Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek ile Görüştü

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'i makamında kabul etti.

Yayın Tarihi: 18.06.2025 17:36
Güncelleme Tarihi: 18.06.2025 17:36
TBMM Başkanı Kurtulmuş, Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek ile Görüştü

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ile önemli bir görüşme gerçekleştirdi. Bu buluşma, TBMM'nin resmi sosyal medya hesabından duyuruldu.

Görüşmenin basına kapalı olarak yapıldığına dikkat çeken TBMM, Kurtulmuş'un Şimşek'i makamında kabul ettiğini bildirdi.

Detayları henüz açıklanmayan toplantının, ülkenin mali politikaları açısından önemli bir öneme sahip olduğu değerlendiriliyor.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş (sağda), Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek (solda) ile bir araya...

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş (sağda), Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek (solda) ile bir araya geldi.

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