TBMM Başkanı Kurtulmuş, İsmet Uçma'yı Anma Programında Duygusal Bir Konuşma Yaptı

İsmet Uçma'yı Anma Programı

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Pendik Belediyesince Atatürk Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilen, eski AK Parti İstanbul Milletvekili ve siyasetçi İsmet Uçma'nın vefatının üçüncü yılı dolayısıyla düzenlenen anma programına katıldı.

Kurtulmuş, burada yaptığı konuşmada, İsmet Uçma ile yıllar süren dostluğunun ve arkadaşlığının özel bir yere sahip olduğunu belirtti. Uçma ile yaptıkları her sohbette Türkiye’nin meselelerini ele aldıklarını söyleyen Kurtulmuş, yaşadıkları gençlik yıllarında sorunları çözme konusunda cesaretle yaklaşmanın önemini vurguladı.

İsmet Uçma'nın Özellikleri

Kurtulmuş, konuşmasında Uçma’nın entelektüel kapasitesinin yanı sıra, sorunları çözmeye yönelik tekliflerinin de herkes tarafından bilindiğini ifade etti. Uçma'nın “hayatını kompartımanlara ayırmadan yaşayan bir kardeş” olduğunu vurgulayan Kurtulmuş, modern zaman Müslümanlarının sıkça karşılaştığı hatalardan birinin hayatın farklı alanlarını birbirinden ayırmak olduğunu belirtti.

“İsmet Uçma, Müslümanca yaşamaya gayret eden ve hayatının hiçbir alanını birbirinden ayırmadan sürdüren birisiydi” diyen Kurtulmuş, Uçma’nın bir dava insanı olarak ülkenin, insanlığın ve İslam dünyasının meselelerine karşı sorumlu bir tavır sergilediğini dile getirdi.

Kurtulmuş, ayrıca Uçma’nın TBMM’de bir disiplin abidesi olduğunu, insanların çevresinde toplandığını ve özellikle gençlerin ondan bir şeyler öğrenmek için çaba harcadığını belirtti.

Sonuç Ve Rahmet Dilekleri

Kurtulmuş, İsmet Uçma'ya Allah’tan rahmet dileyerek, “Kendisi, hayatı mücadeleyle geçmiş, onurlu bir şekilde fikrini savunmayı hayatının merkezine koymuş birisiydi” sözleriyle Uçma’nın mirasını yâd etti.

Programda, Pendik Kaymakamı Mehmet Yıldız, Pendik Belediye Başkanı Ahmet Cin, milletvekilleri, Uçma'nın ailesi ve yakınlarıyla vatandaşlar da yer aldı.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Pendik Belediyesince Atatürk Kültür Merkezi’nde, eski AK Parti İstanbul Milletvekili ve siyasetçi İsmet Uçma'nın vefatının üçüncü yılı dolayısıyla düzenlenen anma programına katılarak konuşma yaptı.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Pendik Belediyesince Atatürk Kültür Merkezi’nde, eski AK Parti İstanbul Milletvekili ve siyasetçi İsmet Uçma'nın vefatının üçüncü yılı dolayısıyla düzenlenen anma programına katılarak konuşma yaptı.