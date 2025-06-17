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TBMM Başkanı Kurtulmuş, İsrail'e Sert Tepki Gösterdi: "Tehdit, Barışa Engel"

Kurtulmuş, Gürcistan Parlamentosu Başkanı ile basın toplantısında İsrail hükümetinin barışa tehdit oluşturduğunu vurguladı.

Yayın Tarihi: 17.06.2025 17:37
Güncelleme Tarihi: 17.06.2025 17:37
TBMM Başkanı Kurtulmuş, İsrail'e Sert Tepki Gösterdi: "Tehdit, Barışa Engel"

TBMM Başkanı Kurtulmuş, Gazze'deki Zulme Dikkat Çekti

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Türkiye'ye resmi ziyarette bulunan Gürcistan Parlamentosu Başkanı Şalva Papuaşvili ile birlikte ortak basın toplantısı düzenleyerek önemli açıklamalarda bulundu. Kurtulmuş, "Her sorunda bu işleri müzakereyle değil; zulümle, katliamla, silahla çözmek isteyen İsrail hükümetinin varlığı dünya barışı için büyük bir tehdit teşkil etmektedir." dedi.

Türkiye ve Gürcistan İlişkileri Gelişiyor

Kurtulmuş, Papuaşvili ile gerçekleştirdikleri görüşmelerin ardından iki ülke arasındaki dostluk ilişkilerini ve parlamenter diplomasi kapsamında yapılabilecek çalışmaları değerlendirdi. Kurtulmuş, Türkiye-Gürcistan-Azerbaycan meclis başkanları düzeyindeki üçlü mekanizmanın yeniden canlandırılması konusuna da değindi.

“Önümüzdeki ay Gürcistan Cumhurbaşkanı Türkiye’yi ziyaret edecek. Bu, ilişkilerimizi daha da güçlendirecek ve iş birliğimizin artmasına katkı sağlayacaktır.” şeklinde konuşan Kurtulmuş, Türkiye’nin Gürcistan’ın toprak bütünlüğüne yönelik desteklerini de yineledi.

Bölgedeki Çatışmalara Dikkat Çekti

Kurtulmuş, basın toplantısında İsrail'in Gazze'deki zulmüne dikkat çekerek, “İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’nun bölgedeki gerginlikleri artırdığına” vurgu yaptı. Bunun yanı sıra, uluslararası camiaya çağrı yaparak, İsrail’in bu saldırgan tutumunun durdurulması gerektiğini açıkladı.

Türkiye Barış İçin Mücadele Edecek

Kurtulmuş, “Türkiye olarak biz, her koşulda barışı savunmaya devam edeceğiz.” dedi. Sorunların barış ve diplomasi yoluyla çözülmesini istemenin önemli olduğunu belirten Kurtulmuş, bölgedeki sorunların müzakere yoluyla çözülmesi gerektiğini ifade etti.

Terörsüz Türkiye Süreci

Türkiye’nin terörsüz bir ülke hedefinin önemine değinen Kurtulmuş, “Türkiye’nin başlattığı bu hedefi gerçekleştirmek için her türlü gayreti göstereceğiz.” açıklamasında bulundu. Ayrıca, TBMM çatısı altında kurulan ortak komisyonlarla iç barışı sağlamanın önemini vurguladı.

Kurtulmuş, Türk halkı için eşit ve özgür bir ortamda yaşayabilmeleri amacıyla demokrasiyi güçlendirmek için mücadele edeceklerini yineledi ve İsrail'in saldırganlığını durdurma çağrısı yaptı.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Türkiye'ye resmi ziyaret gerçekleştiren Gürcistan Parlamentosu...

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Türkiye'ye resmi ziyaret gerçekleştiren Gürcistan Parlamentosu Başkanı Şalva Papuaşvili'yi Meclis'e gelişinde karşıladı.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Türkiye'ye resmi ziyaret gerçekleştiren Gürcistan Parlamentosu...

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Türkiye'ye resmi ziyaret gerçekleştiren Gürcistan Parlamentosu Başkanı Şalva Papuaşvili'yi Meclis'e gelişinde karşıladı.

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