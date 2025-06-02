TBMM Başkanı Kurtulmuş, İYİ Parti'yi Ziyaret Etti: 'Terörsüz Türkiye' Çalışmaları Hakkında Bilgiler Verdi

TBMM Başkanı Kurtulmuş, İYİ Parti'yi Ziyaret Etti

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, İYİ Parti TBMM Grubu'nu ziyaret ederek, 'Terörsüz Türkiye' çalışmaları hakkında bilgi verdi. Kurtulmuş, bu çalışmalar kapsamında yapılacak komisyonun kamuoyuna şeffaf bir şekilde bilgilendirilmesi gerektiğini belirtti.

Görüşme Detayları ve Katılımcılar

Ziyaret sırasında AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, AK Parti Grup Başkanvekili Leyla Şahin Usta, İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu ve diğer İYİ Parti milletvekilleri bir araya geldi. Yaklaşık bir saat süren bu görüşmede çeşitli meseleler ele alındı.

Şeffaf Bilgilendirme ve İşbirliği Vurgusu

Görüşme sonrası açıklamalarda bulunan Kurtulmuş, Türkiye'nin güncel meselelerinin yanı sıra 'Terörsüz Türkiye' ile ilgili yapılacak çalışmalar üzerine fikir alışverişinde bulunulduğunu ifade etti. Kurtulmuş, TBMM'nin demokratik olgunluk içerisinde çalışmasının önemine vurguda bulundu.

Kurulması Planlanan Komisyonun Önemi

Kurtulmuş, 'TBMM'de 'Terörsüz Türkiye' ile ilgili bir komisyon kurulması konusunda zaten Sayın Genel Başkan da kapıyı kapatmıyor' diyerek, bu çerçevede bir istişare sürecinin başlayacağını aktardı. Komisyonun çalışma prensiplerinin belirlenmesi ve kamuoyunun bu süreçten haberdar edilmesinin önemini dile getirdi.

İYİ Parti'nin Tutumu ve Dervişoğlu'nun Açıklamaları

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, Kurtulmuş'un ziyaretinde Türkiye'nin meseleleri hakkında görüş alışverişinde bulunduklarını belirterek, bu görüşmenin faydalı olduğunu ifade etti. Dervişoğlu, 'Terörsüz Türkiye' konusuna yönelik daha önce dile getirdikleri duruşlarının geçerliliğini koruduğunu vurguladı.

Dervişoğlu ayrıca, 'Kamuoyunun bilgilendirilmesi hususunda duyarlılık gösterileceğine inanıyorum' dedi, partisinin komisyonda yer almasıyla ilgili kapılarının açık olduğunu belirtti.

Sonuç ve Gelecek Perspektifi

Kurtulmuş ve Dervişoğlu arasındaki görüşmelerin, gelecekte TBMM'nin etkin çalışma yöntemlerine katkı sağlaması bekleniyor. Türkiye'nin siyasetinde farklı fikirlerin paylaşılmasının büyük bir önemi olduğu vurgulandı.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş (sol 3), AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler (sol 2) ve AK Parti Grup Başkanvekili Leyla Şahin Usta (solda) ile İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu'nu (sol 4) ziyaret etti.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş (sol 3), AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler (sol 2) ve AK Parti Grup Başkanvekili Leyla Şahin Usta (solda) ile İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu'nu (sol 4) ziyaret etti.